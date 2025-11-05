Bursa'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Yenişehir-İnegöl yolu Karacaahmet köyü kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir'den İnegöl istikametine giden Yusuf K. idaresindeki otomobil, Halit Arslan idaresindeki araçla çarpıştı.
Kazada Halit Arslan (34) hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Yusuf K. ile eşi yaralandı. Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.