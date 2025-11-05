Bursa'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Yenişehir-İnegöl yolu Karacaahmet köyü kavşağında meydana geldi.

ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir'den İnegöl istikametine giden Yusuf K. idaresindeki otomobil, Halit Arslan idaresindeki araçla çarpıştı.





Kazada Halit Arslan (34) hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Yusuf K. ile eşi yaralandı. Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.