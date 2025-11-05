Menü Kapat
Hava Durumu
16°
 Yusuf Özgür Bülbül

Afrika ve ABD'den turist aktı: Peribacaları üzerinde kartpostallık Kunduz Süper Ay şöleni

UNESCO'nun gözbebeği Kapadokya, 2025 yılının en büyük ve en parlak Süper Ay'ına ev sahipliği yaptı. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Kunduz Süper Ay'ın peribacalarıyla dansı, nefes kesen manzaralar oluştururken; Afrika ve ABD'den gelen turistler, bu eşsiz gök olayının yarattığı 'on üzerinden onluk' görsel şölene hayran kaldı...

'da "Kunduz Süper Ay" göz kamaştırdı. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Kapadokya’da "Kunduz Süper Ay"ı, peribacaları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Afrika ve ABD'den turist aktı: Peribacaları üzerinde kartpostallık Kunduz Süper Ay şöleni

"KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI"

Bu gece gökyüzünde parlayan , 2025 yılının en büyük ve en parlak süper ayı olarak kayıtlara geçti. "Kunduz Süper Ay" olarak adlandırılan bu özel gök olayı, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna ulaştığı dolunay evresinde gerçekleşti. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Kapadokya’da, peribacaları ile dolunayın oluşturduğu manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

"HARİKA BİR GÖRÜNTÜ"

Kapadokya'ya tatil için Afrika’dan geldiğini söyleyen Sophia Kims, "Kapadokya çok güzel bir yer ve manzaraları büyüleyici. Bu gece dolunay da muhteşem görünüyor. Kapadokya ve dolunay bir arada harika bir görüntü oluşturdu" dedi.

Afrika ve ABD'den turist aktı: Peribacaları üzerinde kartpostallık Kunduz Süper Ay şöleni

ABD’li turistler Mohammmad Al Masri ve Trena Barnard ise, "ABD’den kısa bir tatil için Kapadokya’ya geldik. Harika bir yer ve tatilimize bugün başladık. Burada çok güzel manzaralar var. Ayrıca bu gece Ay Dünya’ya çok yakın olduğu için dolunay olağanüstü görünüyor. Harika vakit geçiriyoruz. Burası on üzerinden onluk bir yer. Herkese Kapadokya’yı görmelerini tavsiye ederiz" diye konuştu.

TGRT Haber
