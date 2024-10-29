Alarm verildi: Dünyadaki ağaçların üçte biri yok olabilir

29 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:18

Dünya genelinde ağaç türlerini araştıran uzmanlar 192 ülkede ağaçların tehlikede olduğunu vurguluyor. Doğada yaşayan ağaçların üçte birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Uzmanlar en büyük tehlikelerin tarım ve ağaç kesimlerinin olduğunu söylüyor.

Dünya genelinde ağaç türlerinin hızla tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken uzmanlar, 192 ülkede ağaçların tehlike altında olduğunu vurguluyor. Yapılan son araştırmalara göre, doğada yaşayan ağaç türlerinin üçte birinden fazlası yok olma riskiyle karşı karşıya. Bu sayının, nesli tükenme tehdidi altındaki tüm kuş, memeli, sürüngen ve amfibik türlerin toplamını bile aştığı belirtiliyor.

Bu endişe verici haber, dünya liderlerinin doğayı koruma adına bir araya geldiği BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’nde (COP 16) açıklandı. Kolombiya’nın Cali şehrinde gerçekleştirilen zirvede, 2030 yılına kadar karaların, denizlerin ve okyanusların %30’unun korunması hedefleniyor. Zirvede, doğayı koruma planında sağlanan ilerlemeler değerlendirilirken, ağaçların sağladığı hayati faydalar ve tehlikeler bir kez daha gündeme geldi.

Ağaçlar, sadece hava temizleme ve karbon emisyonlarını azaltma gibi çevresel işlevleriyle değil, aynı zamanda binlerce kuş, böcek ve memeli türüne yuva sağlayarak ekosistemin dengesi için kritik bir rol oynuyor. Ancak, son dönemde yapılan araştırmalar, 38% oranında ağacın yok olma tehlikesi altında olduğunu ortaya koydu. Bitki koruma kuruluşu Botanik Bahçeler Koruma Uluslararası (BGCI) ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yürütülen bu değerlendirmeye dünya çapında 1000'den fazla bilim insanı katıldı.

BGCI’den Emily Beech, ağaçların dünyanın dört bir yanında tehdit altında olduğunu ve yerel koruma çalışmalarının artık daha çok öncelik kazandığını belirtiyor.

EN BÜYÜK TEHLİKELER: TARIM​ VE AĞAÇ KESİMİ

Ağaçların yok oluşuna en çok yol açan etkenlerin başında tarım için arazi açma ve ağaç kesimi geliyor. Özellikle ılıman bölgelerde ağaçlar hastalıklar ve zararlılar tarafından da tehdit ediliyor. Magnolia, meşe, akçaağaç gibi tanınmış ağaç türleri en çok risk altındaki türler arasında yer alıyor.

AĞAÇ TÜRLERİNİN KORUNMASI GEREKİYOR

Londra’daki Kew Kraliyet Botanik Bahçesi’ndeki bilim insanları, ağaç türlerini koruma çalışmalarına hız veriyor. Burada ağaç tohumları toplanıyor ve arboretumlarda özel olarak yetiştiriliyor. Kew’den koruma araştırmacısı Steven Bachman, "Bu rakamlar gerçekten şoke edici. Ağaçlar yok olursa, onlara bağlı olan pek çok diğer tür de yok olacak,” diyerek içinde bulunduğumuz biyoçeşitlilik krizine dikkat çekti.

AĞAÇSIZLIK TÜM DOĞAYI TEHDİT EDİYOR

Ağaçlarla birlikte diğer bitki ve hayvan türlerinin de tehlike altında olduğu rapor ediliyor. Örneğin, Avrupa’nın pek çok yerinde kirpiler doğal yaşam alanlarını kaybediyor, bu da onların neslini tehlikeye sokuyor. Ayrıca, göçmen kuşların İngiltere’nin geniş sahil bölgelerinde mola vererek dinlenme imkanı bulduğu alanların da giderek daralması endişeleri artırıyor. Dört İngiltere kıyı kuşu türü – gri yağmurcunu, dunlin, taş turnası ve kervan çulluğu – kırmızı listeye girerek daha da tehlikeli bir durumda.