Avrupa, Temu gibi Çinli platformlara set çekti! 2026'da her şey değişiyor

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, birlik dışından gelen kargo paketleri üzerindeki gümrük vergilerini artırma konusunda anlaştı. Shein ve Temu gibi Çinli e-ticaret platformlarını doğrudan etkilemesi beklenen kararla, 150 euro altındaki ürünlere yönelik vergi muafiyeti kaldırılacak.

150 EURO ALTINDAKİ MUAFİYET KALKIYOR

Ticaretten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Maros Sefcovic, online alışverişlerde 150 euronun altındaki paketler için uygulanan "de minimis" gümrük muafiyetinin 2026'nın ilk çeyreğinde kaldırılmasını bakanlara teklif etti. Muafiyetin yerine "basitleştirilmiş geçici bir gümrük ücreti" getirilmesi planlanıyor.

Normal şartlarda, Avrupa Komisyonu muafiyetin kaldırılmasını, AB'nin gümrük rejiminin daha geniş çaplı elden geçirilmesi ve muafiyetin resmi olarak kaldırılmasının beklendiği 2028 yılından itibaren önermişti. Ancak yeni karar, süreci hızlandırıyor.

Shein, Temu, AliExpress ve Amazon Haul gibi online platformlar, mevcut gümrük muafiyeti sayesinde Çinli fabrikalardan gelen kıyafet, aksesuar ve araç gereçleri doğrudan alıcılara çok düşük fiyatlarla sunabiliyor. Sefcovic, "Avrupalı endüstriler, özellikle perakendeciler, rekabeti bozan bu uygulamanın kaldırılması gerektiğini defalarca vurguladı" diye konuştu.

AVRUPA SEKTÖRÜNDEN KARARA TAM DESTEK

Avrupa genelinde memnuniyetle karşılanan anlaşma, birçok sektörün beklentisini karşıladı.

Danimarka Ekonomi Bakanı Stephanie Lose, yeni kararla "gümrük vergilerinden kaçınmak için sistematik olarak istismar edilen uzun süreli boşlukların kapanacağını" söyledi.

AB'yi bu kararı almaya zorlayan şirketlerden olan Alman online perakendeci Zalando, muafiyetin kaldırılmasının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

İsveç perakende endüstrisi ve Almanya e-ticaret derneği, bakanların anlaşmasını rekabetin daha adil hale getirilmesi yolunda ilk adım olarak yorumladı.

İtalyalı Confindustria Moda'nın Başkanı Luca Sburlati, 150 euro altındaki paketlerin vergilendirilmesini, "tekstil ve giyim sektörümüzün hayatta kalması için elzem" şeklinde değerlendirdi. Kararın yasalaşması için AB'li maliye bakanlarının uzlaşısı sonrasında Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.