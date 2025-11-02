Menü Kapat
SON DAKİKA!
Avustralya Başbakanı Albanese’den Erdoğan’a 'COP31' için mektup

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gelecek yıl düzenlenecek olan 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını açıkladı.

ve arasında 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) ev sahipliği konusunda devam eden krize yönelik Avustralya Başbakanı Anthony Albanese harekete geçti. Avustralya Başbakanı Albanese, gelecek yıl düzenlenecek olan 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapılması konusunda devam eden anlaşmazlığı çözmek için Cumhurbaşkanı ’a mektup yazdığını açıkladı.

''GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR''

Avustralya Başbakanı Albanese, gazetecilerin Avustralya’nın ev sahibi olup olmayacağı yönündeki sorusuna, "Konuya ilişkin gerçek bir nihai karar süreci yok. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdım, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İki teklif olduğunda ve uzlaşı olmadığında iş zor. Bizim teklifimiz elbette Pasifik ülkeleriyle iş birliği içinde hazırlandı" dedi.

Avustralya’nın Pasifik adası ülkelerinin çıkarlarının korunmasını sağlamak istediğini belirten Anthony Albanese, "Onlar iklim değişikliğine karşı özellikle savunmasız. Tuvalu ve Kiribati gibi ülkeler için bu, varlıklarını tehdit eden bir durum, bu nedenle bölgedeki en önemli konulardan biri" ifadelerini kullandı.

COP31 BAŞVURU SÜRECİ

Türkiye COP31 ev sahipliği için 2022 yılında resmi olarak başvuruda bulunmuştu. Türkiye, adaylık dosyasında, coğrafi konumunun Avrupa ve Asya arasında bir köprü işlevi göreceği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirebilecek diplomatik kapasiteye sahip olduğunu vurgulanmıştı. Ayrıca aday şehri olarak Antalya’yı göstererek, bu şehrin teknik ve lojistik olarak COP standartlarını karşılayabildiğini belirtmişti. Konferansa katılacak delegelerin uçuşlarından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yardımcı olacağı gerekçesiyle Akdeniz’deki konumunu öne sürmüş ve Avustralya’ya kıyasla daha küçük bir petrol ve gaz endüstrisine sahip olduğunu vurgulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise temmuz ayında, Avustralya ve Türkiye’ye ev sahipliği konusundaki anlaşmazlığı çözmeleri çağrısında bulunmuş, gecikmenin yararsız ve gereksiz olduğunu belirtmişti. BM, tarafların uzlaşıya varması için Haziran ayı sonunu son tarih olarak belirlemişti.

ETİKETLER
#Türkiye
#recep tayyip erdoğan
#avustralya
#Ev Sahipliğini Erteleme
#Cop31
#İklim Değişikliği Konferansı
#Anthony Albanese
#Dünya
