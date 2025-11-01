ABD’li Özel Temsilci Barrack'tan Türkiye vurgusu: Ateşkes sağlanamazdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanamazdı. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 4 kez teşekkür etti" dedi.

"TÜRKİYE ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün (IISS) "Manama Dialogue 2025" forumuna katılmak üzere Bahreyn’e geldi. Barrack, başkent Manama’da düzenlenen forumdaki açıklamalarında, Orta Doğu’daki son gelişmelere ve Türkiye’nin Gazze Şeridi’nde Hamas ile İsrail arasında ateşkesin sağlanmasına yönelik çalışmalarda oynadığı role değindi. Türkiye’nin ateşkesin sağlanması için büyük katkı sağladığını belirten Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanamazdı. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 4 kez teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Hamas ile sürdürdüğü iletişimin bölgede ateşkese varılmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Barrack, bunun ateşkesin önündeki son anlaşmazlıkların da üstesinden gelinmesini sağladığını aktardı.

"TÜRKİYE BARIŞ GÜCÜNDE BİR KATILIMCI OLACAK"

Barrack, Türkiye’nin Gazze Şeridi’nde göreve başlaması beklenen uluslararası barış gücünün bir parçası olup olmayacağına ilişkin fikirlerini de belirtti. ABD’li Temsilci, "İsrail, Türkiye’nin güvenlik gücünde oynayacağı rolden endişe duyuyor. Şimdilik her şeyin yerli yerinde olduğunu düşünüyorum. Bence, Türkiye de bir katılımcı olacak" ifadelerini kullandı.



Barrack ayrıca, Suriye’nin normalleşme sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın yönetimindeki hükümetin son 11 ay içindeki kazanımlarını "dikkat çekici" olarak nitelendiren Barrack, Suriye’nin İsrail ile sınır görüşmelerinin 5. turunu gerçekleştirdiğini bildirdi. Barrack aynı zamanda, Suriye’nin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından belirlenen 8 kriteri yerine getirdiğini aktardı.

Barrack, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere de değindi. Taraflar arasındaki işbirliğinden övgüyle bahseden Barrack, Suriye’nin gelecekteki yönetimine dair anlaşmazlıklar yaşandığı iddialarını reddederek, "Suriye ile Türkiye arasında bir tıkanıklık yok" ifadelerini kullandı.



ABD’li Özel Temsilci ayrıca, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon sürecine de değindi. Barrack, "Taraflar arasındaki görüşmeler muazzam şekilde ilerliyor. SDG ile ortak bir nokta bulmaya çok yakınız. 10 Mart’ta imzalanan anlaşma kapsamındaki çalışmalar sürüyor" dedi.



ABD’li Özel Temsilci, Lübnan’a yönelik sert eleştirilerde de bulundu. Lübnan’ı "Hizbullah hakimiyetindeki başarısız" bir ülke olarak nitelendiren Barrack, Lübnanlı liderleri İsrail ile doğrudan müzakerelere başlamaya çağırdı. Barrack, taraflar arasındaki siyasi sorunların devam etmesinin İsrail’in askeri faaliyetler gerçekleştirmesine yönelik riskleri arttırdığını aktardı.

"ABD ASKERİ MÜDAHALEDE BULUNMAYACAK"

Barrack, Trump’ın Orta Doğu stratejisinin, bölgesel güçlerin kendi güvenliklerinden sorumlu olmalarına dayandığını ve ABD’nin diplomatik liderlik sağlarken, askeri müdahale veya büyük mali yatırım yapmadığını belirtti. Barrack, Trump yönetiminin, ABD askerlerini konuşlandırmayacağını veya bölgede yeniden inşa çalışmalarını doğrudan finanse etmeyeceğini açıkça belirttiğini söyledi.

