Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bangladeş'te dang humması ölümlerinde korkutan artış! Her şey bir sivrisinekle başladı

Bangladeş'te dang humması nedeniyle son 24 saatte 580 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bu hastalık nedeniyle yıl içinde yaşamını yitirenlerin sayısı 135'e yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bangladeş'te dang humması ölümlerinde korkutan artış! Her şey bir sivrisinekle başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 18:14

'te sivrisinekler aracılığıyla bulaşan vakalarındaki artış, ülke genelinde halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, dang humması hastalığı nedeniyle bu yıl yaşamını yitiren kişi sayısının 135'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte dang humması tespit edilen 580 hastanın yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bangladeş'te dang humması ölümlerinde korkutan artış! Her şey bir sivrisinekle başladı

Yıl başından bu yana toplam 34 bin 411 kişinin dang hummasına yakalandığı belirtilen açıklamada, 1571 kişinin de nedeniyle tedavi gördüğü kaydedildi. Bangladeş'te 2024'de 575 kişi dang humması nedeniyle ölmüştü.

DANG HUMMASI NEDİR?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bangladeş'te dang humması ölümlerinde korkutan artış! Her şey bir sivrisinekle başladı

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aşiret çatışmasına müdahale ters tepti! 2 subay hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Başbakan duyurdu
ETİKETLER
#ilaç
#hastalık
#bangladeş
#sivrisinek
#dang humması
#Sağlık Krizi
#Tropikal Virüs
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.