Banka hesabında 760 milyon lira çıktı! Eski hesabını kontrol etti hayatı değişti

ABD'nin Seattle kentinde oldukça şaşırtıcı bir olay meydana geldi. 50 yaşındaki Sarah, eskiden çalıştığı yerde açtığı banka hesabına yıllar sonra giriş yaptı. Sarah hesaba girdiğinde tam tamına 18 milyon Dolar ile karşılaştı. Unutulmuş bir hesapta bulunan servet karşısında ne yapacağını bilemeyen Sarah, paranın kaynağını araştırmaya başladı.

HESAPTAKİ HİSSE UÇTU!

ABD'li Sarah, ülkesinde katıldığı bir programda yaşadıklarını anlattı. Hangi şirkette çalıştığını açıklamasa da, internet kullanıcıları dev teknoloji şirketi Nvidia olduğu üzerine tahminlerde bulundu. Son iki yılda hisseleri yüzde binlerce artan Nvidia, benzer hikâyelere imza atan bir “servet makinesi” hâline geldi. Ancak Sarah, bir anda milyoner olmanın şaşkınlığı içinde bu konuya şaşkınlıkla yaklaşarak; 'Ne yapacağımı bilmiyorum' dedi.

VERGİ ÖDEMESİ ÇIKTI!

Ünlü finans danışmanı Dave Ramsey, Sarah’ya verdiği tavsiyede, servetinin tek bir hisseye bağlı olmasının “tehlikeli ve akılsızca” olduğunu söyledi. Ramsey, kadına bazı hisseleri satmasını ve kazancını farklı alanlara yaymasını önerdi. Ancak 18 milyon dolarlık bir hesaptan satış yapmak, onu ABD’nin en yüksek vergi dilimine sokacaktı. Ramsey yine de bu sözlerle uyardı, “Ben senin yerinde olsam, biraz vergi ödemeyi göze alır ama paramı güvene alırdım. 20% vergi ödersin ama huzurun olur.”

Uzmanlara göre Sarah, Washington eyaletinde yaşadığı için %20 federal ve %7 ek eyalet vergisiyle karşı karşıya kalacak. Ramsey, bu süreçte bir vergi planlayıcısı veya finans danışmanıyla çalışmasını da önerdi.

ÜNLÜ YATIRIMCI ÖRNEK OLARAK GÖSTERDİ

Sarah’nın hikâyesi, küçük yatırımcılara da zaman paradan daha değerli anlamının çıktığı büyük bir ders verdi. “Piyasayı zamanlamak” yerine “piyasada kalmak” mottosunun altını çizen uzmanlar, uzun vadeli yatırımların kazandırdığını vurguluyor. Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın sözleri de bunu destekliyor: “Piyasayı zamanlamaya çalışmak hem imkânsız hem aptalcadır. Beğendiğin bir şeyi al, 20 yıl bekle.” Gerçekten de uzun vadede sabırlı yatırımcılar kazanıyor. Resmî verilere göre, 2004’te S&P 500 endeksine yatırılan 10 bin dolar, 2024’te 71 bin 640 dolara çıktı.