Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Banka hesabında 760 milyon lira çıktı! Eski hesabını kontrol etti hayatı değişti

Eski iş yerinde açtığı hesaba uzun zamandır girmeyen bir vatandaş, merak edip kontrol ettiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. ABD'nin Seattle kentinde yaşayan Sarah, hesabında olan 760 milyon lirayı (18 milyon Dolar) gördükten sonra ne yapacağını bilemediğini ifade etti. Paranın nereden geldiğini araştırdığında ise şok oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Banka hesabında 760 milyon lira çıktı! Eski hesabını kontrol etti hayatı değişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 14:03

ABD'nin Seattle kentinde oldukça şaşırtıcı bir olay meydana geldi. 50 yaşındaki Sarah, eskiden çalıştığı yerde açtığı banka hesabına yıllar sonra giriş yaptı. Sarah hesaba girdiğinde tam tamına 18 milyon Dolar ile karşılaştı. Unutulmuş bir hesapta bulunan servet karşısında ne yapacağını bilemeyen Sarah, paranın kaynağını araştırmaya başladı.

Banka hesabında 760 milyon lira çıktı! Eski hesabını kontrol etti hayatı değişti

HESAPTAKİ HİSSE UÇTU!

ABD'li Sarah, ülkesinde katıldığı bir programda yaşadıklarını anlattı. Hangi şirkette çalıştığını açıklamasa da, internet kullanıcıları dev teknoloji şirketi Nvidia olduğu üzerine tahminlerde bulundu. Son iki yılda hisseleri yüzde binlerce artan Nvidia, benzer hikâyelere imza atan bir “servet makinesi” hâline geldi. Ancak Sarah, bir anda milyoner olmanın şaşkınlığı içinde bu konuya şaşkınlıkla yaklaşarak; 'Ne yapacağımı bilmiyorum' dedi.

Banka hesabında 760 milyon lira çıktı! Eski hesabını kontrol etti hayatı değişti

VERGİ ÖDEMESİ ÇIKTI!

Ünlü finans danışmanı Dave Ramsey, Sarah’ya verdiği tavsiyede, servetinin tek bir hisseye bağlı olmasının “tehlikeli ve akılsızca” olduğunu söyledi. Ramsey, kadına bazı hisseleri satmasını ve kazancını farklı alanlara yaymasını önerdi. Ancak 18 milyon dolarlık bir hesaptan satış yapmak, onu ABD’nin en yüksek dilimine sokacaktı. Ramsey yine de bu sözlerle uyardı, “Ben senin yerinde olsam, biraz vergi ödemeyi göze alır ama paramı güvene alırdım. 20% vergi ödersin ama huzurun olur.”

Banka hesabında 760 milyon lira çıktı! Eski hesabını kontrol etti hayatı değişti

Uzmanlara göre Sarah, Washington eyaletinde yaşadığı için %20 federal ve %7 ek eyalet vergisiyle karşı karşıya kalacak. Ramsey, bu süreçte bir vergi planlayıcısı veya finans danışmanıyla çalışmasını da önerdi.

ÜNLÜ YATIRIMCI ÖRNEK OLARAK GÖSTERDİ

Sarah’nın hikâyesi, küçük yatırımcılara da zaman paradan daha değerli anlamının çıktığı büyük bir ders verdi. “Piyasayı zamanlamak” yerine “piyasada kalmak” mottosunun altını çizen uzmanlar, uzun vadeli yatırımların kazandırdığını vurguluyor. Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın sözleri de bunu destekliyor: “Piyasayı zamanlamaya çalışmak hem imkânsız hem aptalcadır. Beğendiğin bir şeyi al, 20 yıl bekle.” Gerçekten de uzun vadede sabırlı yatırımcılar kazanıyor. Resmî verilere göre, 2004’te S&P 500 endeksine yatırılan 10 bin dolar, 2024’te 71 bin 640 dolara çıktı.

ETİKETLER
#vergi
#yatırım
#nvıdıa
#Servete
#Sabah Bulut
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.