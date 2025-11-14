Menü Kapat
 Ali Osman Polat

BBC'den Trump belgeseli için montaj özrü: "İçtenlikle üzgünüz" ancak 1 milyar dolar ödemeyeceğiz"

İngiliz kamu yayıncısı BBC, geçen yıl yayınladığı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın iki farklı konuşmasını tek bir konuşmaymış gibi gösteren tartışmalı belgesel için özür dilediğini duyurdu. Ancak kurum, Trump’ın avukatlarının talep ettiği 1 milyar dolarlık tazminat davasının dayanağı olduğu görüşüne kesinlikle katılmadığını bildirdi.

BBC'den Trump belgeseli için montaj özrü:
AA
14.11.2025
14.11.2025
Sözcüsü, ’ın hukuk ekibinin 1 milyar dolarlık dava tehdidini içeren mektubuna yazılı yanıt verildiğini açıkladı. Sözcü, kurumun belgeselin düzenlenme şeklinden dolayı "içtenlikle üzüntü" duyduğunu belirtti.

BBC'den Trump belgeseli için montaj özrü: "İçtenlikle üzgünüz" ancak 1 milyar dolar ödemeyeceğiz"

Ayrıca, BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah’ın, Beyaz Saray’a ayrı bir mektup göndererek, 6 Ocak 2021 tarihli konuşmanın programda yer alan düzenlenmiş halinden dolayı Trump’a üzüntülerini açıkça ifade ettiği aktarıldı. BBC, söz konusu belgeseli hiçbir platformda yeniden yayınlamayı planlamadıklarını da ekledi.

SKANDAL MONTAJ NEYDİ?

BBC News’te yayımlanan "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump’ın 2021 Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşmadan alınan ifadeler birleştirilmişti. Bu montaj sonucunda, Trump’ın destekçilerine "Kongre’ye yürüyün ve savaşın" mesajını verdiği yönünde bir algı yaratılmıştı.

BBC'den Trump belgeseli için montaj özrü: "İçtenlikle üzgünüz" ancak 1 milyar dolar ödemeyeceğiz"

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadelerinin belgeselden çıkarıldığı ortaya çıkmış, skandalın ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Montaj skandalı yüzünden istifa etmişti! BBC Genel Müdürü Davie'den şok itiraf: "Hata ettik"
'Yanıltıcı Trump kurguları' ortaya çıktı! BBC genel müdürü ve haber direktörü istifa etti
ETİKETLER
#bbc
#istifa
#belgesel
#trump
#skandal
#Montaja
#Hukuki İşlemler
#Dünya
