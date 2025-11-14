BBC'den Trump belgeseli için montaj özrü: "İçtenlikle üzgünüz" ancak 1 milyar dolar ödemeyeceğiz"

BBC Sözcüsü, Trump’ın hukuk ekibinin 1 milyar dolarlık dava tehdidini içeren mektubuna yazılı yanıt verildiğini açıkladı. Sözcü, kurumun belgeselin düzenlenme şeklinden dolayı "içtenlikle üzüntü" duyduğunu belirtti.

Ayrıca, BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah’ın, Beyaz Saray’a ayrı bir mektup göndererek, 6 Ocak 2021 tarihli konuşmanın programda yer alan düzenlenmiş halinden dolayı Trump’a üzüntülerini açıkça ifade ettiği aktarıldı. BBC, söz konusu belgeseli hiçbir platformda yeniden yayınlamayı planlamadıklarını da ekledi.

SKANDAL MONTAJ NEYDİ?

BBC News’te yayımlanan "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump’ın 2021 Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşmadan alınan ifadeler birleştirilmişti. Bu montaj sonucunda, Trump’ın destekçilerine "Kongre’ye yürüyün ve savaşın" mesajını verdiği yönünde bir algı yaratılmıştı.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadelerinin belgeselden çıkarıldığı ortaya çıkmış, skandalın ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.