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 | Berkay Alptekin

Bir gecede sağır kaldı! Yıllardır çare arıyor

İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki Alison, 15 sene önce henüz çocukken bir gecede sağır oldu. Uyandığında duyma yetisini kaybettiğini fark eden Alison, o günden bu yana duyamıyor.

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Bir gecede sağır kaldı! Yıllardır çare arıyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 16:47

İngiltere'de yaşayan Alison Wallace, 13 yaşındayken bir sabah aniden sağır oldu. İlk başta geçici sandığı bu durum, 6 yıl boyunca düzensiz aralıklarla devam etti. Ancak 2020 yılında duyma yetisi tamamen kayboldu.

Doktorlar, bu duruma iç kulağını etkileyen çok nadir bir otoimmün hastalığın sebep olduğunu belirledi. İşitme cihazlarına rağmen artık yalnızca İngiliz İşaret Dili (BSL) ile iletişim kurabiliyor.

Bir gecede sağır kaldı! Yıllardır çare arıyor

DOSTU HUZURU HİSSETMESİNE YARDIMCI OLDU

The Mirror'ın haberine göre, Alison sağır olduktan sonra kabuslar, özgüven kaybı ve yalnızlıkla mücadele etti. Arkadaş çevresi bir anda dağıldı. Ancak her şey 2019 yılında 'Sağırlar İçin Duyma Köpekleri' (Hearing Dogs for Deaf People) derneği sayesinde değişti.

Dernek, işitme engellilere yardımcı olmak üzere özel eğitimli köpekler sağlıyor. Alison da Damson isimli köpekle eşleştirildiği günü, "Yıllar sonra ilk kez içimde huzur hissettim" sözleriyle anlattı.

Bir gecede sağır kaldı! Yıllardır çare arıyor

İLK ÇOCUKLARINI BEKLİYORLAR

Damson sayesinde Alison ehliyetini aldı, ailesinin evinden taşındı ve şu an genç gelişim lideri olarak çocuklara hitaben konuşmalar yapıyor. Ayrıca Mayıs 2020'de bir köpek gezintisi sırasında tanıştığı Maciej Filipiak ile birlikte yaşıyor ve çift şu anda ilk çocuklarını bekliyor.

Alison, şöyle diyor: "Ergenliğe girmeye başladığımda hayatım sağırlık ve ruh sağlığıyla ilgili oldu. Darmadağındı... Damson, sadece kulaklarım değil; aynı zamanda en iyi arkadaşım. Onun varlığı bana her şeyi başarabileceğimi hissettiriyor."

Bir gecede sağır kaldı! Yıllardır çare arıyor

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