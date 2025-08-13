Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ağustos 2025 altın fiyatları

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrilmişti. Açıklanan verilere göre ABD'de TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Bu gelişmeyle piyasalar hareketlendi.

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 4.389,28 TL'den, çeyrek altın ise 7.235,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 13 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

13 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.388,83

Satış 4.389,28

13 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.166,00

Satış 7.235,00

13 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.342,00

Satış 14.477,00

13 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.596,00

Satış 28.821,00

13 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.350,52

Satış 3.350,88