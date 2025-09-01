Bir şemsiye AVM'yi birbirine kattı: Bölgeye polis yağdı, insanlar panikle kaçıştı, gerçek sonradan anlaşıldı

New York'ta bulunan Syracuse'daki Destiny USA alışveriş ve eğlence merkezine şemsiyesiyle gelen bir kişi ortalığı karıştırdı. Polise bir anda ihbarlar yağdı, bir kişinin tüfekle alışveriş merkezinde dolaştığı söylendi. Şemsiyeyi, AR-15 tipi tüfek zannedenler büyük bir paniğe kapıldı.

AVM'YE POLİS YAĞDI, HELİKOPTER HAZIR BEKLETİLDİ

Polisi arayanlar, şüphelinin 'silahı' omzuna astığını ve kurmuş gibi göründüğünü söyledi. Kısa sürede AVM polisle doldu. Bir polis helikopteri ise hazır olarak bekletildi. Güvenlik kameralarını izleyen polis, adamın yürüyen merdivenlerde olduğunu tespit etti ve takibe aldı.

Görevliler ise bölgede olası bir silah sesi ihbarında bulundu. Fakat polis herhangi bir silah sesi olmadığını doğruladı. New York Post'un haberine göre, alışveriş yapan kalabalık çıkışa doğru koşarken polis, AVM'yi kilitledi.

GERÇEK KISA SÜREDE ANLAŞILDI

Polis, 'silahlı' olduğu söylenen adamı gözaltına aldığında ise gerçek ortaya çıktı. Samuray tarzı saplı siyah bir şemsiye AR-15 tüfeğini zannedilmişti. Şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Alışveriş merkezi yaklaşık 45 dakikanın ardından yeniden açıldı. Yaşanan bu olay, Amerikalıların toplu silahlı saldırılar nedeniyle ne kadar gergin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.