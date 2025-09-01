Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan

Bir şemsiye AVM'yi birbirine kattı: Bölgeye polis yağdı, insanlar panikle kaçıştı, gerçek sonradan anlaşıldı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezini bir şemsiye karıştırdı. Eyaletin en büyük alışveriş merkezi bir anda polisle doldu ve bölgede kısa süreli sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bir şemsiye AVM'yi birbirine kattı: Bölgeye polis yağdı, insanlar panikle kaçıştı, gerçek sonradan anlaşıldı
Berrak Arıcan Baş
01.09.2025
saat ikonu 11:12
01.09.2025
saat ikonu 11:12

New York'ta bulunan Syracuse'daki Destiny USA alışveriş ve eğlence merkezine şemsiyesiyle gelen bir kişi ortalığı karıştırdı. Polise bir anda ihbarlar yağdı, bir kişinin tüfekle alışveriş merkezinde dolaştığı söylendi. Şemsiyeyi, AR-15 tipi tüfek zannedenler büyük bir paniğe kapıldı.

Bir şemsiye AVM'yi birbirine kattı: Bölgeye polis yağdı, insanlar panikle kaçıştı, gerçek sonradan anlaşıldı

AVM'YE POLİS YAĞDI, HELİKOPTER HAZIR BEKLETİLDİ

Polisi arayanlar, şüphelinin 'silahı' omzuna astığını ve kurmuş gibi göründüğünü söyledi. Kısa sürede polisle doldu. Bir helikopteri ise hazır olarak bekletildi. kameralarını izleyen polis, adamın yürüyen merdivenlerde olduğunu tespit etti ve takibe aldı.

Görevliler ise bölgede olası bir sesi ihbarında bulundu. Fakat polis herhangi bir silah sesi olmadığını doğruladı. New York Post'un haberine göre, alışveriş yapan kalabalık çıkışa doğru koşarken polis, AVM'yi kilitledi.

Bir şemsiye AVM'yi birbirine kattı: Bölgeye polis yağdı, insanlar panikle kaçıştı, gerçek sonradan anlaşıldı

GERÇEK KISA SÜREDE ANLAŞILDI

Polis, 'silahlı' olduğu söylenen adamı gözaltına aldığında ise gerçek ortaya çıktı. Samuray tarzı saplı siyah bir şemsiye AR-15 tüfeğini zannedilmişti. Şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Alışveriş merkezi yaklaşık 45 dakikanın ardından yeniden açıldı. Yaşanan bu olay, Amerikalıların toplu silahlı saldırılar nedeniyle ne kadar gergin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

