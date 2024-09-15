Biyohibrit robot resmen gerçek oldu! Bilim insanları yenilebilir mantara emeklemeyi öğretti

15 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:48

ABD'deki Cornell Üniversitesi ve İtalya'daki Floransa Üniversitesi'nden ekipler bir araya gelerek bir kral istiridye mantarına yengeç benzeri bacaklara sahip bir gövde ve merkezinde bir kapsül olan mekanizma takarak robotik gelişimde yeni bir çağ başlattılar. Gelecekte ekinlerdeki toprak kimyasını algılayabileceği ileri sürülüyor.

Mühendisler mantarları kullanarak biyohibrit bir robot geliştirmeyi resmen başardılar. Bilim insanlarına göre, kral istiridye mantarı adı verilen yenilebilir bir mantar türü, elektrik sinyalleri kullanarak çevresini algılıyor ve hareket ediyor.

Robot, ABD'deki Cornell Üniversitesi ve İtalya'daki Floransa Üniversitesi'nden disiplinler arası öğrencilerden oluşan bir ekibin ortak çalışmasıyla ortaya çıktı.

Cornell'deki Organik Robotik Laboratuvarı'nda araştırma görevlisi olan Anand Mishra yaptığı açıklamalarda bulundu:

“Canlı sistemler dokunmaya tepki verir, ışığa tepki verir, ısıya tepki verir, hatta sinyaller gibi bazı bilinmeyenlere bile tepki verir. Bu yüzden düşündük ki, tamam, eğer geleceğin robotlarını inşa etmek istiyorsanız, beklenmedik bir ortamda nasıl çalışabilirler? Bu canlı sistemlerden yararlanabiliriz ve bilinmeyen herhangi bir girdi geldiğinde robot buna yanıt verecektir.” ifadelerine yer verdi.

GELECEKTE EKİNLERDEKİ TOPRAK KİMYASINI ALGILAYABİLİR

Yeni bir canlı robot çağını başlatabilecek olan bu yeni ve tuhaf mekanizma, merkezinde bir kapsül bulunan beş yengeç benzeri bacağa sahip. Elde edilen bir videoda, mantar merkezi hazneye yerleştirildi ve cihaza bağlı bir telden elektrik verildi.

Uyarıcıya yanıt olarak, makinedeki bacaklar geri düşmeden önce birkaç saniye boyunca kıvrılıyor gibi görünüyordu. Spazmlar video süresince devam etti ve cihazın hareket ettiği görüldü. Yayınlanan bir başka videoda ise mantarların hareket etmek için tekerlekli bir sistem kullandığı görüldü.

Birçok araştırmacı, numunenin hareket kabiliyetinin ve kimyasal ve biyolojik sinyalleri algılama yeteneğinin bir dizi uygulamada yararlı olabileceğini öne sürdü.

Cornell Üniversitesi'nde makine ve havacılık mühendisliği profesörü olan Rob Shepherd, “Miselyumu bir robotun elektronik aksamına yerleştirerek biyohibrit makinenin çevreyi algılamasını ve tepki vermesini sağladık. Gelecekteki robotların potansiyeli, ekinlerdeki toprak kimyasını algılamak ve örneğin ne zaman daha fazla gübre ekleneceğine karar vermek, belki de zararlı alg patlamaları gibi tarımın aşağı yönlü etkilerini hafifletmek olabilir.” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar bulgularını “Science Robotics” dergisinde yer alan “Fungal misellerin elektro-fizyolojik ölçümlerinin aracılık ettiği robotların sensorimotor kontrolü” adlı bir çalışmada yayınladılar.