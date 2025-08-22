Bu şehirde yaşama yarışı verildi: Ücretsiz konaklama için binlerce başvuru

Berlin'e 100 kilometre uzaklıkta bulunan Polonya sınırındaki Sovyet tarzı planlı şehir Eisenhüttenstadt'ta nüfusun azalmasını önlemek için ücretsiz konaklama imkanı sunan bir yarışma gerçekleştirildi. Yarışmaya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çelik fabrikası çevresinde inşa edilen Eisenhüttenstadt'ta yaşamayı deneyimlemek isteyen bin 700'den fazla kişi katıldı.

BAŞVURULARIN ÇOĞU ÇOK GERÇEKÇİ

Belediyenin ekonomik kalkınma sorumlusu Julia Basan, yarışmaya gösterilen ilginin ardından ''Deneme yaşamı projemizin ulaştığı etki bizi çok şaşırttı'' dedi. İnsanların başvuru sebeplerinin 'çok çeşitli' olduğunu belirten Basan, bunlardan birinin ''Alman bir kadınla evlenmek istediğini” söyleyen yabancı bir erkek olduğunu söyledi. Ancak Basan, çoğunluğun 'çok gerçekçi başvurular' olduğunu da ekledi.

ŞEHİR MERKEZİNDE EŞYALI DAİRELERDE YAŞAYACAKLAR

The Guardian'ın haberine göre, yarışmanın iki kazananı, eylül ayında şehir merkezinde geniş ve mobilyalı dairelere taşınacak ve kırmızı halı oryantasyon programına davet edilecek.

Yarışmayı kazanan 49 yaşındaki Melanie Henniger, kuzeybatıdaki Bremen şehrinde yaşıyor ve Frankfurt an der Oder'de büyüdüğünü ve doğudaki köklerine dönmekle ilgilendiğini söyledi. Henniger, ''Bu, bölgeyi yeniden tanımak için harika bir fırsat, çünkü aksi takdirde orada artık kimseyi tanımadığım için hiçbir fırsatım olmazdı.'' dedi.

Kazanan bir başka isim olan 39 yaşındaki Jonas Brander, Berlin'de yaşayan bir film yapımcısı ve Eisenhüttenstadt hakkında bir belgesel üzerinde çalışıyor. Brander, ''Bu şehir ve insanları çok ilgimi çekiyor ve çalışmalarımda buradaki yaşama çok yakın olmak istiyorum.'' diyor.

NÜFUS AZALIYOR VE YAŞLANIYOR

75. yılını kutlayan Eisenhüttenstadt, Nazi döneminden sonra kurulan ilk şehir ve sosyalist modele göre inşa edilmiş durumda. Ancak 1990'daki yeniden birleşmeden bu yana geçen yıllar, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önce 53 bin olan nüfusunun yarısından azına sahip olan bu şehir için zorlu geçti. Azalan ve yaşlanan nüfus, yerel sanayide vasıflı işgücü eksikliğini daha da artırdı ve ekonomistler bunun kolayca bir ölüm sarmalına dönüşebileceğini söylüyor.