 Berrak Arıcan

Çalışıyormuş gibi yapma şirketi! İşsiz gençlerden ilginç çözüm

Çin'de her geçen gün işsiz genç sayısı artarken ailelerine mahcup olmayanlar ya da iş sahibi gibi sosyalleşmek isteyenler ilginç bir çözüm buldu. Sahte ofislerde her gün çalışıyormuş gibi vakit geçiriyorlar. Ofislere ise 30-50 yuan yani 160-280 TL arasında para veriyorlar.

Çalışıyormuş gibi yapma şirketi! İşsiz gençlerden ilginç çözüm
'de öyle bir duruma geldi ki gençler artık çalışıyormuş gibi yapıyorlar. Üniversite mezunu , iş bulamayınca ilginç bir çözüme başvurdular. Ülkede ''Çalışıyormuş Gibi Yapma Şirketi'' açıldı.

Çalışıyormuş gibi yapma şirketi! İşsiz gençlerden ilginç çözüm

SAHTE OFİSLERE PARA ÖDÜYORLAR

Shenzhen, Şanghay, Nanjing, Wuhan, Chengdu ve Kunming gibi büyük şehirlerde açılan bu ofislere gençler, 30-50 yuan yani 160-280 TL ödeme yapıyorlar. Bu sayede tüm günlerini burada bilgisayar başında geçirebiliyorlar. Ailelerine mahcup olmamak için iş bulduğunu söyleyenler, her gün evde işe çıkar gibi çıkıyor ve bu sahte ofise geliyor. Ya da sosyalleşmek isteyen işsizler burada bir araya geliyor. Bazıları CV hazırlıyor, ilanlara bakıyor, başvurular yapıyor.

Çalışıyormuş gibi yapma şirketi! İşsiz gençlerden ilginç çözüm

AĞIRLAŞAN İŞSİZLİK KRİZİNİN YANSIMASI

Sahte ofislere ödenen ücret karşılığında bilgisayar, internet, atıştırmalık ve içecek gibi hizmetler sunuluyor. Uzmanlar sahte ofisler sayesinde gençlerin evde yalnız kalarak motivasyon kaybetmesindense sosyalleşip yeni fırsatlar oluşturma şansı yakaladığını söylüyor.

BBC'nin haberine göre, bu durum Çin'deki ekonomik dönüşüm, eğitim-istihdam uyumsuzluğu ve pandemi sonrası ağırlaşan işsizlik krizinin de bir yansıması.

Çin hükümeti ise düşük istihdam oranına sahip üniversite bölümlerini kapatma uyarısında bulunurken, bazı okullar mezunlarının iş bulmuş gibi gösterilmesini talep ediyor.

