İtalya çöp atan sorumsuzlara savaş açtı: Cezalar ağır, hapse kadar yolu var

İtalya, sorumsuz vatandaşlarına çöp savaşı açtı. Yeni yürürlüğe girecek uygulamayla yola ya da yol kenarına çöp atanlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Yeni düzenlemeye göre, aracın camından çöp atımı ya da yol kenarına çöp bırakma gibi eylemlere 18 bin euro yani yaklaşık 850 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek.

Mendil, plastik şişe ve sigara izmariti gibi maddeler için bin 188 euroya kadar (yaklaşık 9 bin TL) para cezası uygulanacak.

EHLİYETE EL KONABİLİR, HAPİS YATABİLİR

Sürücüler çöplerini bir doğa koruma alanına atarlarsa, ehliyetlerine el konulabilir veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Yasadaki bir diğer değişiklikle, çöp atan kişilerin artık suçüstü yakalanıp polis tarafından durdurulması gerekmiyor. Bu uygulamayla suçun yaygın olarak kullanılan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi yeterli olacak.

TURİSTLER İÇİN DE GEÇERLİ

İtalyan basınında haberlere göre, ülkede çöpler genellikle hem şehir içinde hem de kırsal yollarda ve otoyollarda yollara atılıyor.

Turistlerin yoğun olarak tercih ettiği bölgelerde bile, bazı sokaklar çöplük gibi görünebiliyor. Ayrıca yeni düzenlemeler yabancı turistler için de geçerli.