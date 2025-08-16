Menü Kapat
 | Onur Kaya

Cezayir'de katliam gibi kaza: Otobüs dereye uçtu, yolcular boğuldu! Bir günlük ulusal yas

Cezayir'de yolcu otobüsü dere yatağına yuvarlandı. Kazada 18 yolcu boğularak hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Cezayir'de katliam gibi kaza: Otobüs dereye uçtu, yolcular boğuldu! Bir günlük ulusal yas
16.08.2025
16.08.2025
saat ikonu 05:32

Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir'de katliam gibi bir meydana geldi. Başkent El-Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda ve yaralının olduğu bildirildi.

18 KİŞİ BOĞULARA CAN VERDİ

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Cezayir’e bağlı El-Harraş bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında 18 kişinin boğulduğu belirtildi.

Açıklamada, yaralılara ilk yardım yapılarak bölgedeki yerel hastaneye sevk edildikleri, hayatını kaybedenlerin ise Sivil Savunma Müdürlüğü morguna götürüldükleri ifade edildi.

Cezayir'de katliam gibi kaza: Otobüs dereye uçtu, yolcular boğuldu! Bir günlük ulusal yas

5 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

İçişleri Bakanı İbrahim Murad da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kazada 24 kişinin yaralandığını, çoğunun taburcu edildiğini ve 5 kişinin yoğun bakımda bulunduğunu aktardı.

Kaza yapan otobüsün, başkentin doğusundaki er-Riğaya bölgesi ile merkezdeki Şehitler Meydanı arasında sefer yaptığı kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, otobüsün suya gömüldüğü ve vatandaşların yaralıları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Cezayir'de katliam gibi kaza: Otobüs dereye uçtu, yolcular boğuldu! Bir günlük ulusal yas

Kazanın ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Bualem Bualem, İçişleri Bakanı Murad, Ulaştırma Bakanı Said Sayud, Sulama Bakanı Taha Derbal, Sivil Savunma Genel Müdürü Albay Bualem Buğilaf ve Cezayir Valisi Muhammed Abdunnur Rabihi’nin de aralarında bulunduğu üst düzey heyet kaza yerine gitti.

Cezayir'de katliam gibi kaza: Otobüs dereye uçtu, yolcular boğuldu! Bir günlük ulusal yas

KAZAYA SORUŞTURMA

Ulaştırma Bakanı Sayud, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını ve ülkedeki yaklaşık 90 bin toplu taşıma otobüsünün yenilenme sürecinin başladığını kaydetti.

ULUSAL YAS KARARI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, kazada hayatını kaybedenler için cuma akşamından itibaren bir günlük ulusal yas ilan etti ve ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesini kararlaştırdı.

Cezayir'de katliam gibi kaza: Otobüs dereye uçtu, yolcular boğuldu! Bir günlük ulusal yas
ETİKETLER
#kaza
#ölü
#yaralı
#otobüs kazası
#cezayir
#Trajedya
#El-harraş
#Dünya
