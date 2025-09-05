Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Dede kreşten aldığı 'yanlış çocuğu' eve götürdü! Aile yönetime ateş püskürdü

Avustralya'da bir kreşte ilginç bir olay meydana geldi. Bir dede, yanlışlıkla torunu yerine bir başka çocuğu alıp eve götürdü. 'Yanlış çocuğun' ailesi, kreş yönetimine ateş püskürdü.

Dede kreşten aldığı 'yanlış çocuğu' eve götürdü! Aile yönetime ateş püskürdü
Avustralya'nın Sidney şehrinde bulunan Bangor semtindeki kreşte skandal bir olay yaşandı. Bir dede, torununu almak için okula geldi. Loş bir odada uyuyan çocuklardan birini kendi torunu zannederek eve götürdü.

Bir yaşındaki çocuğun annesinin kreşe gelmesiyle patlak veren olayda aile büyük bir şok yaşadı. Çocuğunu bulamayan anne, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Tarifi mümkün olmayan bir his. Bana dedenin kim olduğunu, kimin çocuğunu alması gerektiğini, hatta neye benzediğini bile söyleyemediler. Sadece şortlu yaşlı bir adam olduğunu söylediler.''

Dede kreşten aldığı 'yanlış çocuğu' eve götürdü! Aile yönetime ateş püskürdü

''SUÇ TAMAMEN KREŞİN''

Kreşlerde çocukların sadece yasal vasi ya da önceden tanımlı kişiler tarafından teslim alınması gerekiyor. Fakat bu kural ihlal edildi. Anne, yanlış çocuğu alıp götüren dedeye değil yönetimine ateş püskürdü. Anne, ''Ona kızgın değiliz, onu suçlamıyoruz, suç tamamen kreşin'' dedi.

Yanlış çocuğu eve götüren adamın eşi ise kocasının büyük üzüntü yaşadığını belirterek, ''Hatasını kabul etti. Farkına vardığında çocuğu hızla geri götürdü'' dedi.

Dede kreşten aldığı 'yanlış çocuğu' eve götürdü! Aile yönetime ateş püskürdü

KREŞ YÖNETİMİNDEN ÖZÜR MESAJI

BBC'nin haberine göre, kreş yönetimi ise olayda ihmali bulunan çalışanın açığa alındığını açıkladı. Kreş yöneticisi Trisha Hastie, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bu son derece üzücü ve münferit olay için ailelerden içtenlikle diliyoruz. Hiçbir kreşimizde böyle bir şey yaşanmadı. Bu olayın bir daha tekrarlanmaması için prosedürleri güçlendirdik.''

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

