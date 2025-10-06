Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Dünyanın en kurak çölü Atacama'da şoke eden görüntü! Çiçek bahçesine döndü

Dünyanın en kurak çölü olan Atacama'da kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Şili'de son dönemlerde yaşanan olağandışı yağışlar nedeniyle çöl çiçek bahçesine döndü. Çölün o halini görenler fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
07:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
09:13

'nin Copiapó kentinde bulunan ve Dünyanın en kurak çölü olan Atacama'da kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Ülkede son dönemde yaşanan yağışlar sayesinde çölde mor ve beyaz çiçekler açtı.

Dünyanın en kurak çölü Atacama'da şoke eden görüntü! Çiçek bahçesine döndü

Adeta çiçek bahçesine dönen Atamaca Çölü'nü çiçekler içinde görenler fotoğraf için sıraya girdi.

Dünyanın en kurak çölü Atacama'da şoke eden görüntü! Çiçek bahçesine döndü

ÇİÇEKLER BİR HAFTAYA YENİDEN UYKUYA GEÇECEK

Şili Ulusal Orman Komisyonu (CONAF) yetkilisi Jorge Carabantes, bu olağanüstü manzarayı “doğanın kısa süreli uyanışı” olarak nitelendirdi.

Dünyanın en kurak çölü Atacama'da şoke eden görüntü! Çiçek bahçesine döndü

Carabantes, “Kış yağmurları düştüğünde, ilkbaharda yerli bitki türleri çiçek açıyor. Yaklaşık 200 farklı tür kayıt altına alındı” dedi.

Dünyanın en kurak çölü Atacama'da şoke eden görüntü! Çiçek bahçesine döndü

Atacama’da son yıllarda yaşanan iklim değişimleri, yağış rejimlerini etkiledi ve uzun süredir görülmeyen bu çiçeklenme tekrar yaşandı. Ancak uzmanlara göre bu güzellik geçici; çiçekler birkaç hafta içinde yeniden uykuya geçecek.

Dünyanın en kurak çölü Atacama'da şoke eden görüntü! Çiçek bahçesine döndü

KUVVETLİ YAĞIŞLARDA CANLANIYOR

Atacama; And Dağları'nın gölgesinde kalır ve doğu rüzgârları kuru olup çok az yağış getirir.

Yakınındaki Büyük Okyanus sahillerinde oluşan bir soğuk su akıntısı olan Humboldt Akıntısı nedeniyle de burada çok az yağmur bulutu oluşur. Bu durum, bölgeyi kuzeyi ve güneyinden farklı kılarak daha az yağmur almasına sebebiyet verir.

Dünyanın en kurak çölü Atacama'da şoke eden görüntü! Çiçek bahçesine döndü

Soğuk Büyük Okyanus suyu ayrıca bu çölün serin olmasına, özellikle de sahile yakın kesimlerinde sıklıkla sis oluşmasına neden olur.

'nun etkisiyle 6-10 yıl gibi aralıklarla kuvvetli yağış aldığı dönemlerin ardından çölde kısa bir süre için canlanmalar olur.

Dünyanın en kurak çölü Atacama'da şoke eden görüntü! Çiçek bahçesine döndü

Atacama Çölü yaklaşık olarak 15 milyon yaşındadır.

