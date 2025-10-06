Dünyanın en kurak çölü Atacama'da şoke eden görüntü! Çiçek bahçesine döndü

Şili'nin Copiapó kentinde bulunan ve Dünyanın en kurak çölü olan Atacama'da kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Ülkede son dönemde yaşanan yağışlar sayesinde çölde mor ve beyaz çiçekler açtı.

Adeta çiçek bahçesine dönen Atamaca Çölü'nü çiçekler içinde görenler fotoğraf için sıraya girdi.

ÇİÇEKLER BİR HAFTAYA YENİDEN UYKUYA GEÇECEK

Şili Ulusal Orman Komisyonu (CONAF) yetkilisi Jorge Carabantes, bu olağanüstü manzarayı “doğanın kısa süreli uyanışı” olarak nitelendirdi.

Carabantes, “Kış yağmurları düştüğünde, ilkbaharda yerli bitki türleri çiçek açıyor. Yaklaşık 200 farklı tür kayıt altına alındı” dedi.

Atacama’da son yıllarda yaşanan iklim değişimleri, yağış rejimlerini etkiledi ve uzun süredir görülmeyen bu çiçeklenme tekrar yaşandı. Ancak uzmanlara göre bu güzellik geçici; çiçekler birkaç hafta içinde yeniden uykuya geçecek.

KUVVETLİ YAĞIŞLARDA CANLANIYOR

Atacama; And Dağları'nın yağmur gölgesinde kalır ve doğu rüzgârları kuru olup çok az yağış getirir.

Yakınındaki Büyük Okyanus sahillerinde oluşan bir soğuk su akıntısı olan Humboldt Akıntısı nedeniyle de burada çok az yağmur bulutu oluşur. Bu durum, bölgeyi kuzeyi ve güneyinden farklı kılarak daha az yağmur almasına sebebiyet verir.

Soğuk Büyük Okyanus suyu ayrıca bu çölün serin olmasına, özellikle de sahile yakın kesimlerinde sıklıkla sis oluşmasına neden olur.

El Niño'nun etkisiyle 6-10 yıl gibi aralıklarla kuvvetli yağış aldığı dönemlerin ardından çölde kısa bir süre için canlanmalar olur.

Atacama Çölü yaklaşık olarak 15 milyon yaşındadır.