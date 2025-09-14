Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ermenistan'dan Ağrı Dağı kararı! İlişkilerde tarihi dönüm noktası

Ermenistan uzun süredir devam ettirdiği Ağrı Dağı politikasından dönüş yaptı. Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerini düzeltmeyi hedefleyen Ermenistan 1 Kasım 2025 itibarıyla pasaport damgalarında artık bu görseli kullanmayacak.

Ermenistan'dan Ağrı Dağı kararı! İlişkilerde tarihi dönüm noktası
KAYNAK:
Yeni Safak
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 21:47

sınır damgalarında artık sınırlarında yer alan Ağrı Dağı (Ararat) silüetini kaldıracak. Uzun yıllar sonra gelen bu tarihi adım özellikle Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için bir adım olarak kabul ediliyor.

Ermenistan'dan Ağrı Dağı kararı! İlişkilerde tarihi dönüm noktası

DA KABUL ETMİŞTİ

Başbakan Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamalarda “Gerçek Ermenistan” vurgusu yaparak Ağrı Dağı’nın Ermenistan’a ait olmadığını, ülkenin en yüksek noktasının Arakads Dağı olduğunu ifade etmişti. Bu çıkış, Ermenistan kamuoyunda tartışma yaratırken, Türkiye ile normalleşme sürecine kapı aralayan adımların işareti olarak görülmüştü.

Ermenistan'dan Ağrı Dağı kararı! İlişkilerde tarihi dönüm noktası

ZENGEZUR'A YEŞİL IŞIK

Paşinyan’ın Türkiye ziyaretinde “Zengezur’dan geçsinler, Türkiye bize tehdit değil” sözleri dikkat çekmişti. Ermenistan’ın ’na yeşil ışık yakması ve pasaportlardaki Ağrı Dağı inadından vazgeçilmesi, iki ülke arasında taşların yerine oturmaya başladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

