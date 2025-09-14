Ermenistan'dan Ağrı Dağı kararı! İlişkilerde tarihi dönüm noktası

Ermenistan sınır damgalarında artık Türkiye sınırlarında yer alan Ağrı Dağı (Ararat) silüetini kaldıracak. Uzun yıllar sonra gelen bu tarihi adım özellikle Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için bir adım olarak kabul ediliyor.

PAŞİNYAN DA KABUL ETMİŞTİ

Başbakan Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamalarda “Gerçek Ermenistan” vurgusu yaparak Ağrı Dağı’nın Ermenistan’a ait olmadığını, ülkenin en yüksek noktasının Arakads Dağı olduğunu ifade etmişti. Bu çıkış, Ermenistan kamuoyunda tartışma yaratırken, Türkiye ile normalleşme sürecine kapı aralayan adımların işareti olarak görülmüştü.

ZENGEZUR'A YEŞİL IŞIK

Paşinyan’ın Türkiye ziyaretinde “Zengezur’dan geçsinler, Türkiye bize tehdit değil” sözleri dikkat çekmişti. Ermenistan’ın Zengezur Koridoru’na yeşil ışık yakması ve pasaportlardaki Ağrı Dağı inadından vazgeçilmesi, iki ülke arasında taşların yerine oturmaya başladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.