Eşini ten rengi koyu olduğu için yakarak öldürdü! Detaylar korkunç

Hindistan'da yaşanan olay kan dondurdu. Bir adam, ten rengini fazla koyu bulduğu için eşini diri diri yakarak katletti. Olayın detaylar ve kadının yıllar boyu yaşadığı vahşet herkesi dehşete düşürdü.

EŞİNE 'SİYAH' DİYE SESLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Görgü tanıklarının ifadesinde ise cani adamın, eşine sürekli 'siyah' diye seslenerek ezdiği ortaya çıktı.

Hakim Rahul Choudhary, kararında olayın “sağlıklı ve medeni bir toplumda akla dahi getirilemeyecek bir insanlık suçu” olduğunu vurguladı.

GENÇ KADINI BU YALANLA KATLETMİŞ

Lakshmi isimli talihsiz kadın, ölümünden önce polise ve sağlık görevlilerine verdiği ifadelerde, eşinin sürekli ten rengini hedef alarak kendisini aşağıladığını söyledi.

Cinayet gecesi ise kocası Kishandas elinde kahverengi bir sıvı bulunan plastik şişeyle geldi, bunun "ten rengini açacak" bir ilaç olduğunu söyledi.

Sanık, bu sıvıyı kadının üzerine sürdükten sonra tütsü çubuğuyla ateşe verdi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Lakshmi, ağır yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

