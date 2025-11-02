Menü Kapat
20°
 | Berrak Arıcan Baş

Euro komşuda ortalığı karıştırdı: Karşıtlar sokaklara indi, güvenlik güçleriyle arbede yaşandı

Bulgaristan'da euroya geçiş kararını protesto edenler sokaklara döküldü. Eylemciler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Euro komşuda ortalığı karıştırdı: Karşıtlar sokaklara indi, güvenlik güçleriyle arbede yaşandı
Haber Merkezi
02.11.2025
02.11.2025
saat ikonu 09:25

'da euroya geçişe karşı olanlar, ülkenin ulusal para birimi levanın korunması gerektiğini savunanlar sokağa indi. Hükümetin derhal istifasını isteyen Cumhuriyet Geçidi Yolu üzerinde eylem yaptı.

Protestocular, eylemleri, 'ulusal egemenlik ve ekonomik bağımsızlığı savunmak için sivil itaatsizlik' olarak nitelendirdi. Bölgeye çok sayıa polis ve jandarma sevk edildi.

Protestocular henüz yürüyüşüne başlamadan önce jandarma ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığı yol kenarına itmeye çalışırken birkaç jandarma görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Euro komşuda ortalığı karıştırdı: Karşıtlar sokaklara indi, güvenlik güçleriyle arbede yaşandı

BULGARİSTAN NEDEN KARIŞTI?

Bulgaristan'ın euro'ya geçiş kararının ardından, hükümetin bu kararına tepki gösteren gruplar ülke genelinde çeşitli protestolar düzenliyor.

Euroya geçişin ulusal egemenliği ve ekonomik bağımsızlığı zayıflatacağını savunan göstericiler, Bulgar levasının korunmasını talep ediyor. Hükümet ise para birimi değişikliğinin ekonomik istikrarı artıracağı ve ile entegrasyonu güçlendireceği görüşünde.

Euro komşuda ortalığı karıştırdı: Karşıtlar sokaklara indi, güvenlik güçleriyle arbede yaşandı

EUROYA GEÇİŞ İÇİN TARİH BELLİ

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülke maliye bakanlarının Bulgaristan'ı gelecek yıl başında avro para birimini kullanmaya hazır bulduklarını açıklamıştı. Açıklamada, "AB Konseyi, bugün Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avroya geçmesi için gereken son 3 yasal düzenlemeyi kabul etti." ifadelerine yer verilmişti.

