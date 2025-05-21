F-22 ve F-35 uçaklarını bekleyen tehlike! Yeni silahı tanıttılar: Gizliliği bile tespit edecek

Küresel rekabette gizlilik özelliğiyle öne çıkan F-22 Raptor ve F-35 savaş uçaklarına karşı yeni bir askeri radar sistemi öne çıkıyor. Çin'in geliştirdiği sistem gizlilik özelliği bulunan savaş uçaklarına meydan okuyor. ABD ve Çin arasındaki rekabette yeni silahın önemli rol oynayacağı belirtiliyor. İşte sistemin özellikleri...

Bölgesel gerilimler ve 3. Dünya Savaşı söylemleri birçok ülkeyi savunma sanayi alanında harekete geçirdi. Hava kuvvetlerine önem veren ülkeler 5. Nesil ve 6. Nesil savaş uçaklarını tanıtıyor. Bu projelerde Türkiye KAAN ve KIZILELMA ile dikkat çekiyor. Küresel rekabette ise Çin ve ABD arasındaki gerilim savunma sanayide de devam ediyor. Çin, 20 Mayıs 2025'te JY-27V adlı yeni bir askeri radar sistemini tanıttı.

ÇİN’İN JY-27V SİSTEMİ F-22 VE F-35’LERİ TESPİT EDEBİLECEK

Anhui eyaletine bağlı Hefei kentinde China Electronics Technology Group Corporation [CETC] tarafından geliştirilen kamyona monteli sistemin, gizli uçakları tespit etmek ve izlemek için çok yüksek frekanslı [VHF] radyo dalgalarından yararlandığı ve hava savunma sistemlerini hassas saldırılar için yönlendirebileceği söyleniyor. Bu kapsamda ABD’nin en gizli ve görünmez savaş uçağı F-22 Raptor ve F-35’ler tespit edilebilecek.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin'in Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı gibi tartışmalı bölgelerde ABD'nin hava üstünlüğüne karşı koyma çabaları sürüyor.

GİZLİ PLATFORMLARA MEYDAN OKUYACAK

JY-27V askeri radar sistemi gizli platformların hakimiyetine meydan okuyacak. Devlet haber ajansı Xinhua'ya göre, radarın aktif elektronik olarak taranan dizi [AESA] anteni dakikalar içinde açılıp operasyonlara başlayabilir. Antenin katlanma mekanizmasının pürüzsüz olduğu belirtilen sistemin operasyonel yetenekleri geliştiriliyor.



JY-27V ÖZELLİKLERİ

Açısal tasarımı, radar emici malzemeleri ve dahili silah bölmeleri, radar kesit alanını [RCS] yaklaşık 0,0001 metrekareye, yani bir bilyenin boyutuna düşürüyor ve bu da onu X-bandında [8-12 GHz] çalışan çoğu geleneksel radar için neredeyse görünmez hale getiriyor. Çok amaçlı bir avcı uçağı olan F-35, 0,001 metrekarelik bir RCS ile benzer gizlilik özelliklerini bünyesinde barındırıyor ve gelişmiş sensörler ve ağ merkezli savaş yeteneklerini entegre ediyor.



Çin'in JY-27V'si, gizli tasarımların hedeflediği daha kısa X-bant frekanslarına kıyasla daha uzun dalga boyları [1-10 metre] kullanan VHF bandında çalışır. Bu daha uzun dalgalar, daha yüksek frekanslı sinyalleri emmek veya dağıtmak üzere optimize edilmiş gizli kaplamalarla farklı şekilde etkileşime girer.

VHF radarları, kanatlar veya kuyruklar gibi gizli uçakların daha büyük yapısal bileşenlerini tespit edebilir ve varlıklarını ortaya çıkarabilecek daha güçlü yankı sinyalleri üretebilir. CETC, JY-27V'nin yüksek güçlü açıklığının ve akıllı sinyal işleme algoritmalarının, düşük RCS hedeflerini bulma ve izleme yeteneğini geliştirdiğini ve hassas vuruşlar yapmak için HQ-9B yüzeyden havaya füze gibi sistemlerle entegre olabileceğini iddia ediyor.



HİNDİSTAN-ÇİN SINIRINDA KONUŞLANDIRILMIŞTI

Radarın kamyona monteli platformuyla sağlanan hareket kabiliyeti, düşman kuvvetleri tarafından bastırılmaya karşı savunmasızlığını azaltarak hızla yeniden konumlandırılmasını sağlar. VHF teknolojisi ve hızlı konuşlandırmanın bu kombinasyonu, Hindistan-Çin sınırına yakın Doğu Ladakh gibi bölgelerde konuşlandırılan JY-27A gibi daha önceki sistemlere göre önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor.

JY-27V'nin önemi yalnızca teknik özelliklerinde değil, aynı zamanda Çin'in daha geniş anti-erişim/alan reddi [A2/AD] stratejisindeki rolünde de yatmaktadır. Bu yaklaşım, ABD ve müttefik kuvvetlerinin Tayvan ve Güney Çin Denizi üzerindeki gerginliğin yüksek kaldığı Hint-Pasifik gibi bölgelerde serbestçe faaliyet gösterme yeteneğini kısıtlamayı amaçlamaktadır.

