Filipinler'de şiddetli deprem

Filipinler açıklarında deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yaşanan sarsıntıyla ilgili verileri paylaştı.

CAN VE MAL KAYBI AÇIKLANMADI

Merkezin duyurduğu bilgilere göre deprem, Filipinler’in Isabela eyaletinde yer alan Santiago kentinde kaydedildi. 5.8 büyüklüğünde ölçülen deprem şehrin 93 kilometre güneydoğusunda oluştu.

Derinliği 10 kilometre olarak bildirilen sarsıntı sonrası can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.