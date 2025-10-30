Filistin için takılan karpuz rozetine bile tahammül edemediler! Yunanistan'da tepki çeken soruşturma

Yunanistan’da bir lise öğrencisi, geçit töreninde "özgürlük mesajı" vermek amacıyla Filistin’in simgesi haline gelen karpuz rozeti taktı. Eğitim Bakanlığının olaya ilişkin disiplin soruşturması talimatı vermesinin duyulmasının ardından hükümeti "aşırı tepki göstermekle" suçlayan Yeni Sol Partisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu olay, (Başbakan Kiryakos) Miçotakis hükümetinin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun suç rejimiyle kurduğu siyasi yakınlığın yeni bir göstergesidir. Bir halkın silahsız direnişinin, faşizme karşı mücadelesinin hatırlatılması rahatsızlık oluşturmuştur."

''BASKICI UYGULAMALAR''

Parti açıklamasında ayrıca, "Eğitim Bakanı talimatı doğrudan İsrail Büyükelçiliği’nden mi aldı, yoksa Başbakanlık mı devreye girdi bilmiyoruz. Ancak hükümet bilmelidir ki küçük öğrencilere yönelik disiplin soruşturmaları ve baskıcı uygulamalar toplumsal direnci bastıramayacaktır." denildi.

''MİÇOTAKİS İSRAİL'İN KUKLASI OLDU''

Öğrenci hakkında soruşturma başlatılması sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Bir kullanıcı, "Miçotakis hükümeti İsrail’in kuklası haline gelmiştir." ifadelerini kullanarak, hükümeti Filistin'de yaşanan soykırıma sessiz kalmakla eleştirdi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bir öğrencinin taktığı bir rozetten rahatsız olan hükümet, özgürlük kavramını anlamaktan uzaktır." yorumunda bulunurken, bir diğeri de "Bir öğrencinin vicdanı, koca bir hükümetin siyasi ve diplomatik dengelerinden daha onurludur." görüşünü paylaştı.