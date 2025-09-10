Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Dünya
Editor
 | Berkay Alptekin

Güney Kore'de askeri üs havaya uçtu! Şiddetli patlamada çok sayıda yaralı var

Güney Kore'nin Paju şehrindeki bir askeri üste patlama meydana geldi. Patlamanın yapılan tatbikatta eğitim mühimmatının havaya uçması sonucu gerçekleştiği ve patlamanın etkisiyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Güney Kore'de askeri üs havaya uçtu! Şiddetli patlamada çok sayıda yaralı var
IHA
10.09.2025
10.09.2025
Doğu Asya ülkesi 'nin Gyeonggi eyaletinde yer alan bir askeri üste facianın eşiğinden dönüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre, Paju şehrindeki bir askeri üste yerel saatle 15.30 sıralarında meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 8 YARALI

Topçu birliklerinin yaptığı tatbikat sırasında gerçekleşen patlamada, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Tatbikatta gerçek mühimmat kullanılmadığı öğrenilirken, patlamanın bir eğitim mühimmatının infilak etmesi sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Yaşanan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

