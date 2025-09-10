Güney Kore'de askeri üs havaya uçtu! Şiddetli patlamada çok sayıda yaralı var

Doğu Asya ülkesi Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde yer alan bir askeri üste facianın eşiğinden dönüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre, Paju şehrindeki bir askeri üste yerel saatle 15.30 sıralarında patlama meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 8 YARALI

Topçu birliklerinin yaptığı tatbikat sırasında gerçekleşen patlamada, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Tatbikatta gerçek mühimmat kullanılmadığı öğrenilirken, patlamanın bir eğitim mühimmatının infilak etmesi sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Yaşanan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.