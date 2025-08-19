Güney Kore'de yolcu treni, işçilere çarptı! Ölü ve yaralılar var

Güney Kore'de meydana gelen demiryolu kazası faciaya neden oldu. Kore Demiryolları'ndan (KORAIL) yapılan açıklamaya göre Daegu şehrinden Jinju şehrine giden bir yolcu treni, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Cheongdo bölgesinden geçtiği sırada demiryolu kenarında denetim çalışması yapan işçilere çarptı.

Yerel saatle 10.50'de meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

89 YOLCUDAN KİMSE YARALANMADI

Trende bulunan 89 yolcudan yaralanan kimsenin olmadığı açıklanırken, askıya alınan seferler nedeniyle ulaşımda gecikmelerin yaşandı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.