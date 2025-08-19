Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Güney Kore'de yolcu treni, işçilere çarptı! Ölü ve yaralılar var

Güney Kore'deki bir demiryolunda facia meydana geldi. Yaşanan olayda bir yolcu trenini demiryolu kenarında denetim çalışması yapan işçilere çarptı. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güney Kore'de yolcu treni, işçilere çarptı! Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 11:46

'de meydana gelen demiryolu kazası faciaya neden oldu. Kore Demiryolları'ndan (KORAIL) yapılan açıklamaya göre Daegu şehrinden Jinju şehrine giden bir yolcu treni, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Cheongdo bölgesinden geçtiği sırada demiryolu kenarında denetim çalışması yapan işçilere çarptı.

Yerel saatle 10.50'de meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Güney Kore'de yolcu treni, işçilere çarptı! Ölü ve yaralılar var

89 YOLCUDAN KİMSE YARALANMADI

Trende bulunan 89 yolcudan yaralanan kimsenin olmadığı açıklanırken, askıya alınan seferler nedeniyle ulaşımda gecikmelerin yaşandı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'de yolcu treni, işçilere çarptı! Ölü ve yaralılar var

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tren raydan çıktı! Pakistan'daki kazada ölü ve çok sayıda yaralı var
Danimarka'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
ETİKETLER
#güney kore
#Demiryolu Kazası
#Korail
#Cheongdo
#Daegu
#Jinju
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.