Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü! Boynunu zincirleyip, ayaklarını bağlamışlar: Denizin dibinde bulundu

Filipinlerde yaşanan olay tüyler diken diken etti. 10 yıl önce Filipin güzellik kraliçesi seçilen 35 yaşındaki Aguene Arandaza'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Fakat genç kadından tek bir iz bile bulunamadı. Fakat yerel balıkçıların denizin ortasında tesadüfen buldukları ceset güzellik kraliçesine ait çıktı. Ceset korkunç şekilde bulundu. Kaçırılan Aguene Arandaza'nın gğnlerce işkenceye uğradığı tespit edildi.

AYAKLARINA AĞIRLIK BAĞLANMIŞ

Balıkçı barınağına yakın bölgede dalış yapan yerel balıkçıların denizin dibinde genç kadının cesedini buldu. Ceset boynundan zincirlenmiş ayaklarına ağırlık bağlanmış ve ağzı bantlandıktan sonra kafasına çuval geçirilmiş olarak bulundu. Cinayet ülkede gündeme oturdu.

BOYNUNDAN ZİNCİRLENMİŞ

Polis yaptığı araştırmada Arandaza’nın Ormoc şehrinin ortasında üç silahlı adam tarafından kaçırıldığını ve işkence edildikten sonra ayaklarına ağırlık bağlanıp boynundan zincirlenerek, elleri ve ayakları bağlanarak denize atıldığını tespit etti.