Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü! Boynunu zincirleyip, ayaklarını bağlamışlar: Denizin dibinde bulundu

Filipin güzellik kraliçesi seçilen 35 yaşındaki Aguene Arandaza silahlı adamlar tarafından kaçırıldı. 3 hafta boyunca kendisinden haber alınamayan güzellik kraliçesinin cesedi korkunç şekilde bulundu. Arandaza ayağına ağırlık bağlanıp boynuna demir zincir geçirilip denize atılarak öldürüldü. İşte korkunç detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü! Boynunu zincirleyip, ayaklarını bağlamışlar: Denizin dibinde bulundu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 08:39

Filipinlerde yaşanan olay tüyler diken diken etti. 10 yıl önce Filipin güzellik kraliçesi seçilen 35 yaşındaki Aguene Arandaza'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Fakat genç kadından tek bir iz bile bulunamadı. Fakat yerel balıkçıların denizin ortasında tesadüfen buldukları ceset güzellik kraliçesine ait çıktı. Ceset korkunç şekilde bulundu. Kaçırılan Aguene Arandaza'nın gğnlerce işkenceye uğradığı tespit edildi.

Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü! Boynunu zincirleyip, ayaklarını bağlamışlar: Denizin dibinde bulundu

AYAKLARINA AĞIRLIK BAĞLANMIŞ

Balıkçı barınağına yakın bölgede dalış yapan yerel balıkçıların denizin dibinde genç kadının cesedini buldu. Ceset boynundan zincirlenmiş ayaklarına ağırlık bağlanmış ve ağzı bantlandıktan sonra kafasına çuval geçirilmiş olarak bulundu. ülkede gündeme oturdu.

Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü! Boynunu zincirleyip, ayaklarını bağlamışlar: Denizin dibinde bulundu

BOYNUNDAN ZİNCİRLENMİŞ

Polis yaptığı araştırmada Arandaza’nın Ormoc şehrinin ortasında üç silahlı adam tarafından kaçırıldığını ve işkence edildikten sonra ayaklarına ağırlık bağlanıp boynundan zincirlenerek, elleri ve ayakları bağlanarak denize atıldığını tespit etti.

Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü! Boynunu zincirleyip, ayaklarını bağlamışlar: Denizin dibinde bulundu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düzce’de intihar ettiği sanılan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
Ankara'da korkunç cinayet! Kız kardeşini taciz eden magandalar tarafından canice öldürüldü
ETİKETLER
#iskence
#cinayet
#filipinler
#kayıp
#öldürülme
#Güzellik Kraliçesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.