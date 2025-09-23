Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

H-1B kriz! Dünya devleri 100 bin dolar veriyor

Yeni H-1B düzenlemesi teknoloji devlerini alarma geçirdi. Şirketler çalışanlarını apar topar geri çağırırken, 100 bin dolarlık ek ödeme tartışma başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 11:27

ABD'de çalışma vizelerine getirilen yeni kısıtlamalar, teknoloji devlerini telaşa sürükledi. Amazon, Google ve Microsoft, H-1B vizesiyle çalışan personeline ve ailelerine "hemen dönün" uyarısı yaptı.

ŞİRKETLERDEN ACİL UYARI

Ortaya çıkan şirket içi yazışmalarda, 21 Eylül 2025 Pazar gece yarısından itibaren H-1B sahiplerinin ülkeye yeniden girişte 100 bin dolarlık ek bir ücret ödemek zorunda kalabileceği belirtildi. Bu nedenle şu anda ABD dışında bulunan çalışanlara vakit kaybetmeden dönüş planı yapmaları gerektiği, içeridekilerin ise ikinci bir duyuruya kadar yurt dışına çıkmamaları tavsiye edildi.

H-1B kriz! Dünya devleri 100 bin dolar veriyor

Google'ın notunda, düzenlemenin ciddi gecikmelere yol açabileceği ve hatta bazı kişilerin ülkeye girişinin tamamen engellenebileceği vurgulandı. Amazon, ABD dışındaki personelin gece yarısından önce ülkeye ulaşması gerektiğini özellikle hatırlattı. Microsoft ise bu kararı doğrudan bir "seyahat kısıtlaması" olarak tanımladı.

H-1B kriz! Dünya devleri 100 bin dolar veriyor

ÇALIŞANLARDA PANİK HAVASI

Şirketlerin sert uyarılarının ardından panikleyen birçok çalışan ve ailelerinde hareketlilik başladı. H-1B vizesi, , mühendislik ve bilim alanlarında yabancı çalışanlara kapı açan en önemli izinlerden biri olarak biliniyor. Başvurular şirketler üzerinden yapılıyor ve genellikle nitelikli iş gücü için tercih ediliyor.

H-1B kriz! Dünya devleri 100 bin dolar veriyor

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Artan tartışmalar üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medyada yaptığı paylaşımda, mevcut H-1B sahiplerinin ABD'ye dönüşte ek ödeme yapmak zorunda kalmayacağını söyledi. Ancak bu güvence, şirketlerin çalışanlarına gönderdiği uyarıları geri çekmesine yetmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için çarpıcı yıl sonu tahmini! Dünyaca ünlü banka ve ekonomistler rakam verdi
Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı tanıtıldı! NATO ve ABD için geliştirildi
ETİKETLER
#Teknoloji
#H-1b Vizesi
#Çalışma Vizeleri
#Şirket Uyarıları
#Abd Göç
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.