H-1B kriz! Dünya devleri 100 bin dolar veriyor

ABD'de çalışma vizelerine getirilen yeni kısıtlamalar, teknoloji devlerini telaşa sürükledi. Amazon, Google ve Microsoft, H-1B vizesiyle çalışan personeline ve ailelerine "hemen dönün" uyarısı yaptı.

ŞİRKETLERDEN ACİL UYARI

Ortaya çıkan şirket içi yazışmalarda, 21 Eylül 2025 Pazar gece yarısından itibaren H-1B sahiplerinin ülkeye yeniden girişte 100 bin dolarlık ek bir ücret ödemek zorunda kalabileceği belirtildi. Bu nedenle şu anda ABD dışında bulunan çalışanlara vakit kaybetmeden dönüş planı yapmaları gerektiği, içeridekilerin ise ikinci bir duyuruya kadar yurt dışına çıkmamaları tavsiye edildi.

Google'ın notunda, düzenlemenin ciddi gecikmelere yol açabileceği ve hatta bazı kişilerin ülkeye girişinin tamamen engellenebileceği vurgulandı. Amazon, ABD dışındaki personelin gece yarısından önce ülkeye ulaşması gerektiğini özellikle hatırlattı. Microsoft ise bu kararı doğrudan bir "seyahat kısıtlaması" olarak tanımladı.

ÇALIŞANLARDA PANİK HAVASI

Şirketlerin sert uyarılarının ardından panikleyen birçok çalışan ve ailelerinde hareketlilik başladı. H-1B vizesi, teknoloji, mühendislik ve bilim alanlarında yabancı çalışanlara kapı açan en önemli izinlerden biri olarak biliniyor. Başvurular şirketler üzerinden yapılıyor ve genellikle nitelikli iş gücü için tercih ediliyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Artan tartışmalar üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medyada yaptığı paylaşımda, mevcut H-1B sahiplerinin ABD'ye dönüşte ek ödeme yapmak zorunda kalmayacağını söyledi. Ancak bu güvence, şirketlerin çalışanlarına gönderdiği uyarıları geri çekmesine yetmedi.