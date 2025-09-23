Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı tanıtıldı! NATO ve ABD için geliştirildi

ABD merkezli Radia, ABD ve NATO güçlerinin stratejik hava nakliye açığını kapatmayı hedefleyen devasa bir proje için kolları sıvadı. Şirket "WindRunner for Defense" adını verdiği yeni program kapsamında, tarihin en büyük askeri kargo uçağını tasarlayıp inşa edeceğini duyurdu.

Yeni tasarımın mevcut ağır nakliye uçaklarının boyutlarını ve kapasitesini aşması planlanıyor. Böylece yalnızca askeri lojistik operasyonlarda değil, insani yardım görevlerinde de daha geniş imkanlar sunulacak.

ABD VE MÜTTEFFİKLERİ İÇİN TASARLANDI

Radia, askeri versiyonu, üretimi sona ermiş ancak halen faaliyette olan Lockheed C-130 Hercules, Lockheed C-5 Galaxy ve Boeing C-17 Globemaster III gibi stratejik nakliye uçaklarına destek amacıyla geliştiriyor. Ayrıca hacim odaklı görevler için ek kapasite sağlamayı hedefliyor.

Şirket, WindRunner for Defense'i ABD ve müttefiklerinin çok büyük boyutlu kargo taşımacılığındaki açığını gidermek üzere tasarlanmış ultra büyük bir platform olarak tanımlıyor. Uçak, yük ağırlığından çok iç hacme göre optimize ediliyor. Bu sayede, parçalama ihtiyacı olmadan bütün sistemlerin taşınması mümkün hale geliyor.

İÇ KAPASİTESİ YAKLAŞIK 7 BİN METREKÜP

Tasarımın en dikkat çekici yönlerinden biri, 6 bin 800 metreküpü aşan iç kapasitesi. Yani C-5 Galaxy'nin yaklaşık yedi katına, C-17'nin ise on iki katına eşdeğer. Böylece tarihte bugüne kadar inşa edilen en büyük askeri nakliye uçağı olma iddiasını taşıyor. Geniş hacim, görev için hazır sistemlerin roll-on/roll-off yöntemiyle doğrudan yüklenip boşaltılmasına olanak tanıyor.

Radia, modern müşterek operasyonlarda uçakların ağırlık sınırına ulaşmadan önce genellikle hacim sınırına dayandığını vurguluyor. Bu nedenle varlıkların parçalanması ya da yeniden yönlendirilmesi gerekiyor. Bu durum zaman kaybına, lojistik karmaşaya ve güvenlik risklerine yol açıyor. WindRunner, ekipmanların bütün halinde taşınmasıyla bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

SAVAŞ UÇAKLARINI TEK PARÇA HALİNDE TAŞIYACAK

WindRunner for Defense, altı adet CH-47 Chinook helikopterini tamamen monte halde taşıyabiliyor. C-17 ise sadece bir Chinook'u sökülmüş şekilde taşıyabiliyor. Aynı şekilde dört CV-22 Osprey, dört F-16 veya F-35C savaş uçağı ya da on iki Apache helikopteri nakledilebilecek. C-17 ise yalnızca iki Apache'yi alabiliyor.

Uzay operasyonları için de kritik bir rol öngörülüyor. Roket güçlendiricilerinin saatler içinde taşınabilmesi veya iniş yapan roket kargo araçlarının yeniden kullanım için hızla geri kazanılması, öne çıkan kabiliyetlerden bazıları.