Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı tanıtıldı! NATO ve ABD için geliştirildi

ABD merkezli Radia, ABD ve NATO'nun hava nakliye açığını kapatmak amacıyla tarihin en büyük askeri kargo uçağı WindRunner'ı geliştirme kararı aldı. Dev platform C-5 Galaxy ve C-17 Globemaster III gibi üretimi durmuş stratejik nakliye uçaklarına destek sağlamayı hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 09:42

ABD merkezli Radia, ABD ve NATO güçlerinin stratejik hava nakliye açığını kapatmayı hedefleyen devasa bir proje için kolları sıvadı. Şirket "WindRunner for Defense" adını verdiği yeni program kapsamında, tarihin en büyük askeri kargo uçağını tasarlayıp inşa edeceğini duyurdu.

Yeni tasarımın mevcut ağır nakliye uçaklarının boyutlarını ve kapasitesini aşması planlanıyor. Böylece yalnızca askeri lojistik operasyonlarda değil, görevlerinde de daha geniş imkanlar sunulacak.

Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı tanıtıldı! NATO ve ABD için geliştirildi

ABD VE MÜTTEFFİKLERİ İÇİN TASARLANDI

Radia, askeri versiyonu, üretimi sona ermiş ancak halen faaliyette olan Lockheed C-130 Hercules, Lockheed C-5 Galaxy ve Boeing C-17 Globemaster III gibi stratejik nakliye uçaklarına destek amacıyla geliştiriyor. Ayrıca hacim odaklı görevler için ek kapasite sağlamayı hedefliyor.

Şirket, WindRunner for Defense'i ABD ve müttefiklerinin çok büyük boyutlu kargo taşımacılığındaki açığını gidermek üzere tasarlanmış ultra büyük bir platform olarak tanımlıyor. Uçak, yük ağırlığından çok iç hacme göre optimize ediliyor. Bu sayede, parçalama ihtiyacı olmadan bütün sistemlerin taşınması mümkün hale geliyor.

Dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı tanıtıldı! NATO ve ABD için geliştirildi

İÇ KAPASİTESİ YAKLAŞIK 7 BİN METREKÜP

Tasarımın en dikkat çekici yönlerinden biri, 6 bin 800 metreküpü aşan iç kapasitesi. Yani C-5 Galaxy'nin yaklaşık yedi katına, C-17'nin ise on iki katına eşdeğer. Böylece tarihte bugüne kadar inşa edilen en büyük askeri nakliye uçağı olma iddiasını taşıyor. Geniş hacim, görev için hazır sistemlerin roll-on/roll-off yöntemiyle doğrudan yüklenip boşaltılmasına olanak tanıyor.

Radia, modern müşterek operasyonlarda uçakların ağırlık sınırına ulaşmadan önce genellikle hacim sınırına dayandığını vurguluyor. Bu nedenle varlıkların parçalanması ya da yeniden yönlendirilmesi gerekiyor. Bu durum zaman kaybına, lojistik karmaşaya ve güvenlik risklerine yol açıyor. WindRunner, ekipmanların bütün halinde taşınmasıyla bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

SAVAŞ UÇAKLARINI TEK PARÇA HALİNDE TAŞIYACAK

WindRunner for Defense, altı adet CH-47 Chinook helikopterini tamamen monte halde taşıyabiliyor. C-17 ise sadece bir Chinook'u sökülmüş şekilde taşıyabiliyor. Aynı şekilde dört CV-22 Osprey, dört F-16 veya F-35C savaş uçağı ya da on iki Apache helikopteri nakledilebilecek. C-17 ise yalnızca iki Apache'yi alabiliyor.

Uzay operasyonları için de kritik bir rol öngörülüyor. Roket güçlendiricilerinin saatler içinde taşınabilmesi veya iniş yapan roket kargo araçlarının yeniden kullanım için hızla geri kazanılması, öne çıkan kabiliyetlerden bazıları.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya 5’ten büyüktür ne demek, hangi ülkeler? İşte BM'nin daimi 5 üye ülkesi
Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka
ETİKETLER
#insani yardım
#Askeri Uçak
#Windrunner
#Stratejik Hava Nakliye
#Lockheed C-130 Hercules
#Boeing C-17 Globemaster Iii
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.