Hamas'tan, Tony Blair'e "Şeytanın Kardeşi" benzetmesi

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet. Bu kişi ile ilişkilendirilecek herhangi bir plan, Filistin halkı için uğursuz bir işaret olur” dedi. Bedran, Blair'i “olumsuz bir kişilik, özellikle Irak savaşı (2003-2011) sırasındaki rolü nedeniyle işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir” diye niteledi. “Filistin davasına, Araplara ya da Müslümanlara hiçbir hayır getirmemiştir, onun suç dolu ve yıkıcı rolü yıllardır bilinmektedir” diyerek "şeytanın kardeşi" benzetmesi yaptı.

GAZZE GEÇİŞ PLANI BLAİR ADI TARTIŞMA ÇIKARDI

İsrail'in Haaretz gazetesi, Arap bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin Gazze'de geçici idare için Blair'i başa getirme planı oluşturduğunu aktardı. Körfez ülkeleri ve ABD'nin desteklediği plan, Gazze'nin kontrolünü Filistin'e geri verme amacı taşıyor. "Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (Gita)" adıyla anılan oluşumun başında Blair'in yer alacağı, 7-10 üyeli ekipte Filistinli, BM yetkilisi ve uluslararası uzmanların olacağı belirtiliyor. Gita, BM'den "en yüksek siyasi ve hukuki otorite" yetkisi talep edecek, merkez Mısır'dan Gazze'ye taşınacak. Doğu Timor ve Kosova modellerine benzer yapı, güçlü Müslüman temsili içerecek.

BEDRAN'DAN REST DIŞARIDAN DİKTE KABUL ETMEYİZ

Bedran, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin meselesinin "ulusal uzlaşıyla belirlenecek iç konu" olduğunu vurguladı. “Dışarıdan hiçbir bölgesel ya da uluslararası tarafın Filistinlilere işlerini nasıl yürüteceklerini dikte etme hakkı bulunmadığını” ifade etti. Filistin halkının kendi kendini yönetebilecek kapasitede olduğunu belirten Bedran, İsrail ve ABD medyasının ateşkes önerisine dair “Aracıların üzerinden bize resmi olarak herhangi bir öneri ulaşmadı. Şimdiye kadar söylenenlerin hepsini sadece medyada duyuyoruz. Ancak resmi olarak, ister Trump'tan ister başkalarından olsun bize ulaşmış bir teklif yok” dedi.

BLAİR'İN GEÇMİŞİ VE TRUMP GÖRÜŞMESİ GÖLGE OYUNCU

2007'de başbakanlığı bırakan Blair, ABD, AB, Rusya ve BM'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yaptı. Ağustos'ta Beyaz Saray'da Trump'la Gazze'nin geleceğini ele aldı. Ofisinden BBC'ye yapılan açıklamada, Blair'in Gazzelileri yerinden eden plana destek vermeyeceği belirtildi. Esad'ın Luhansk ve Donetsk'i tanıması gibi geçmiş adımlar, Blair'in rolünü tartışmalı kılıyor.