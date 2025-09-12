Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Havada yangın paniği! Yolcu uçağı acil iniş yaptı: 2 yaralı

Japonya'da ABD merkezli United Airlines firmasına ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, Filipinler'e seferi sırasında uçağın kargo bölümünde yangın çıktığına dair bir sinyal üzerine acil durum ilan etti. Kansai Havalimanı'na acil iniş gerçekleştiren uçaktaki yolcular kaydıraklardan tahliye edilirken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Havada yangın paniği! Yolcu uçağı acil iniş yaptı: 2 yaralı
12.09.2025
12.09.2025
Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında yer alan Narita Havalimanı’ndan Filipinler’e gitmek üzere 142 yolcu ve mürettebatla havalanan ABD merkezli ’a ait yolcu uçağı, Kansai Havalimanı’na yaptı.

Kansai Havalimanı yönetimi tarafından aktarılanlara göre, Narita Havalimanı’ndan Filipinler’deki Maktan-Cebu Havalimanı’na gitmek üzere kalkan 32 sefer sayılı tipi uçak, kalkıştan yaklaşık 1,5 saat sonra Pasifik kıyısı üzerindeyken kargo bölümünde çıktığını bildiren bir uyarı sinyali aldı.

Bunun üzerine acil durum ilan eden uçak, yerel saat ile 19.00 sıralarında Japonya'daki Osaka şehrinde bulunan Kansai Havalimanı’na acil iniş yaptı.

2 YOLCU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Yolcular acil durum kaydırakları aracılığıyla tahliye edilirken, 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kansai Havalimanı itfaiyesinin herhangi bir söndürme çalışması yapmadığı öğrenilirken, 2 pist olay nedeniyle geçici olarak havayolu trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

