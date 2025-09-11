Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Uçak kazalarında sıfır can kaybı hedefleyen proje: 'Hayat kurtaran' hava yastıkları geliyor

Genç mühendislerin geliştirdiği Project Rebirth sistemi, uçak kazalarında dev hava yastıklarıyla yolculara hayatta kalma şansı sunmayı hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uçak kazalarında sıfır can kaybı hedefleyen proje: 'Hayat kurtaran' hava yastıkları geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 15:53

Uçak kazalarının ölümcül sonuçlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan devrim niteliğinde bir proje gündemde. Project Rebirth adı verilen sistem, uçağın burun, gövde ve kuyruk bölgelerine yerleştirilen dev hava yastıklarını kullanarak çarpışma anında uçağı koruyucu bir koza içine alıyor. Sensörler ve yardımıyla kazayı algılayabiliyor.

AIR INDIA KAZASINDAN SONRA BU SİSTEMİ GELİŞTİRMEYE KARAR VERDİLER

Daily Mail'e göre projeyi geliştiren Eshel Wasim ve Dharsan Srinivasan, Hindistan'daki Birla Teknoloji ve Bilim Enstitüsü'nün Dubai kampüsünde eğitim görüyor. İkili, 12 Haziran'da Ahmedabad Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşerek 260 kişinin ölümüne neden olan Air India Flight 171 kazasının ardından sistemi geliştirmeye karar verdiklerini söylüyor.

Uçak kazalarında sıfır can kaybı hedefleyen proje: 'Hayat kurtaran' hava yastıkları geliyor

Projenin çalışma mantığı çok basit:

Uçağın irtifasını, hızını, motor durumunu ve pilot tepkilerini sürekli izliyor. Eğer 3 bin feet altında kaçınılmaz bir çarpışma tespit edilirse otomatik olarak devreye giriyor. "Tüm sistemler çöktüğünde bile insanların yaşama şansı olmalı" diyen mühendisler, acil durumda uçağın motorları hâlâ çalışıyorsa ters iticilerin, çalışmıyorsa da gaz iticilerin devreye girdiğini belirtiyor.

Burun, gövde altı ve kuyruktan çıkan hava yastıkları iki saniyeden kısa sürede açılıyor. Katmanlı kumaştan yapılan yastıklar, çarpışma etkisini emerek uçağın gövdesini yere temas sırasında koruyor. Ancak binalara zarar verip vermeyeceği belirsiz.

Uçak kazalarında sıfır can kaybı hedefleyen proje: 'Hayat kurtaran' hava yastıkları geliyor

Project Rebirth, bu yıl James Dyson Ödülleri'nde finale kalan projeler arasında. Mühendisler, sistemin hem mevcut uçaklara hem de yeni üretilecek uçaklara entegre edilebileceğini belirtti. Daha fazla test için havacılık laboratuvarlarıyla ortaklık kurmayı planladıklarını da ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelmiş geçmiş en kötü savaş uçakları belli oldu! F-35 ve SU-57 akla gelse de liste bambaşka
İnsanlardan bıkan kadın yapay zekaya yöneldi! Beş aylık ilişkinin ardından nişanlandılar
ETİKETLER
#yapay zeka
#uçak kazası
#Hava Yastığı Arızası
#Havacılık Güvenliği
#Sensörler
#Project Rebirth
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.