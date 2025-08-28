Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

İlk kez katıldığı kazıda altın buldu üstelik seçkinler için yüksek statüde

İngiltere'de Newcastle Üniversitesi'nde arkeoloji okuyan Yara Souza, ilk kez katıldığı kazıda altın buldu. Yara Souza da ilk kazısında bu kadar şanslı olmasına şaşkın olduğunu söyledi.

İlk kez katıldığı kazıda altın buldu üstelik seçkinler için yüksek statüde
Berrak Arıcan Baş
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 15:35
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 15:35

ABD'nin Florida eyaletinden 'ye üniversite okumak için gelen Yara Souza'nın ilk kazısında şans yüzüne güldü. Newcastle Üniversitesi'nde okuyan Souza, ilk kazısına hastalığı nedeniyle katılamadı. Fakat ikinci kazısı onun için unutulmaz oldu.

İlk kez katıldığı kazıda altın buldu üstelik seçkinler için yüksek statüde

ORTA ÇAĞ'DAN KALMA ALTIN

Kuzey İngiltere'deki Northumberland bölgesinde yapılan kazıya katılan Souza, kazıya başladıktan sadece 90 dakika sonra Orta Çağ'dan kalma bir altın eser buldu.

Aslında kazının oldukça bunaltıcı geçtiğini söyleyen Souza, ilk kazısında bir eser bulmasının kendisi için de büyük bir şaşkınlığa neden olduğunu söyledi. Souza, "İlk kazımda bu kadar kısa sürede böyle bir şey bulabileceğime inanamadım. Bin yıldır kimsenin görmediği bir parçayı keşfetmek çok heyecan vericiydi" dedi.

İlk kez katıldığı kazıda altın buldu üstelik seçkinler için yüksek statüde

SEÇKİNLER İÇİN YÜKSEK STATÜDE

Kazıya katılan uzmanlar, altının yüksek statüde olması ve yalnızca seçkinler tarafından kullanılması ve Dere Caddesi'nin iki büyük dini merkezi birbirine bağlaması nedeniyle objenin dini veya törensel bir amaçla kullanılmış olabileceğini düşünüyor.

İlk kez katıldığı kazıda altın buldu üstelik seçkinler için yüksek statüde

Kazı yapılan Redesdale bölgesi, günümüzde A68 otoyolunun geçtiği, tarihi bir Roma yolu üzerinde bulunuyor. Bölgenin 2021'de bir definecinin altın bulmasının ardından seçildiği açıklandı.

