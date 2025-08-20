İran sınırında katliam gibi otobüs kazası! En az 71 kişi yanarak can verdi

Herat Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, göçmenleri taşıyan otobüsün bir motosiklet ve kargo aracıyla çarpıştığını duyurdu. Çarpışmanın ardından çıkan yangında yolcuların büyük bölümü feci şekilde can verdi.

ÖNCE ÇARPTI SONRA ALEV ALDI

Yerel basın TOLOnews’e konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, otobüsün çarpmanın etkisiyle tamamen alev aldığını, çok sayıda kişinin araçtan çıkamayarak hayatını kaybettiğini aktardı. Henüz resmi makamlarca kesin rakam açıklanmazken, yerel kaynaklar ölü sayısının en az 71 olduğunu bildirdi.

İRAN’DAN GERİ GÖNDERİLEN AFGANLAR

İran, son yıllarda yasa dışı yollarla ülkeye giren yabancı uyruklulara yönelik sınır dışı işlemlerini artırdı. Özellikle Afganistan uyrukluların geri gönderilmesi hız kazandı. Bu durum, “İsrail adına terör ve sabotaj faaliyetleri” iddialarıyla ilişkilendirilmişti.

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, 11 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 21 Mart’tan bu yana 772 binden fazla Afgan göçmenin ülkeden çıkarıldığını duyurmuştu.