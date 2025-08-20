Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İran sınırında katliam gibi otobüs kazası! En az 71 kişi yanarak can verdi

Afganistan’ın İran sınırındaki Herat vilayetinde, İran’dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüsün kaza yapması büyük bir faciaya yol açtı. Çarpışmanın ardından alev alan otobüste en az 71 kişi hayatını kaybetti.

İran sınırında katliam gibi otobüs kazası! En az 71 kişi yanarak can verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 07:18
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 07:18

Herat Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, göçmenleri taşıyan otobüsün bir motosiklet ve kargo aracıyla çarpıştığını duyurdu. Çarpışmanın ardından çıkan yangında yolcuların büyük bölümü feci şekilde can verdi.

İran sınırında katliam gibi otobüs kazası! En az 71 kişi yanarak can verdi
İsrail eski milli basketbolcu Muhammed Şalan'ı da katletti! Çocuklarına yiyecek arıyordu

ÖNCE ÇARPTI SONRA ALEV ALDI

Yerel basın TOLOnews’e konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, otobüsün çarpmanın etkisiyle tamamen alev aldığını, çok sayıda kişinin araçtan çıkamayarak hayatını kaybettiğini aktardı. Henüz resmi makamlarca kesin rakam açıklanmazken, yerel kaynaklar ölü sayısının en az 71 olduğunu bildirdi.

İran sınırında katliam gibi otobüs kazası! En az 71 kişi yanarak can verdi

İRAN’DAN GERİ GÖNDERİLEN AFGANLAR

, son yıllarda yasa dışı yollarla ülkeye giren yabancı uyruklulara yönelik sınır dışı işlemlerini artırdı. Özellikle uyrukluların geri gönderilmesi hız kazandı. Bu durum, “İsrail adına terör ve sabotaj faaliyetleri” iddialarıyla ilişkilendirilmişti.

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, 11 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 21 Mart’tan bu yana 772 binden fazla Afgan göçmenin ülkeden çıkarıldığını duyurmuştu.

