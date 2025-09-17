İran'da bir Mossad ajanı daha idam edildi

İsrail'in saldırılarının ardından ülkesinde askeri noktaların Mossad ajanları tarafından sızdırıldığını tespit eden İran, o ajanların peşine düştü. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, bir Mossad ajanı daha idam edildi.

SABAH ERKEN SAATLERDE İDAM EDİLDİ

Haberde; "Siyonist rejimle istihbarat, casusluk ve güvenlik işbirliği yapan ve bu rejime bağlı kişilerle bilgi alışverişinde bulunan Mossad casusu Babek Şehbazi, yargı süreci sonrası verilen hükmün Yargıtay'da onaylanmasının ardından bu sabah idam edildi" ifadeleri kullanıldı.

AJANLIK İÇİN ABD'DE EV VE 120 MİLYON DOLAR TEKLİF ETMİŞ...

Telekomünikasyon, askeri ve güvenlik kurumlarına bağlı şirketlerde endüstriyel soğutma cihazlarının tasarımı ve montajı alanında çalışan Şehbazi'nin, İsmail Fikri adlı Mossad ajanıyla tanışmasının ardından üst düzey hükümet yetkilileri ile bunların nerede oldukları ve hareketleri hakkında bilgi satmayı teklif ettiğinin ve kendisi ile ailesi için ABD'de daimi ikamet hakkı ve 120 milyon dolar nakit veya kripto para talep ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

SORGU SIRASINDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şehbazi'nin, İsmail Fikri adlı Mossad ajanının tutuklanmasının ardından yakalandığı ve sorgu sırasında itiraflarda bulunduğu aktarıldı.