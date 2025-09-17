Menü Kapat
24°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

İran'da bir Mossad ajanı daha idam edildi

İran, ülkesindeki Mossad ajanlarının peşine düştü. İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad adına çalışmak suçundan ölüm cezasına çarptırılan bir kişi daha idam edildi.

'in saldırılarının ardından ülkesinde askeri noktaların ajanları tarafından sızdırıldığını tespit eden , o ajanların peşine düştü. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, bir Mossad ajanı daha edildi.

SABAH ERKEN SAATLERDE İDAM EDİLDİ

Haberde; "Siyonist rejimle istihbarat, ve güvenlik işbirliği yapan ve bu rejime bağlı kişilerle bilgi alışverişinde bulunan Mossad casusu Babek Şehbazi, yargı süreci sonrası verilen hükmün Yargıtay'da onaylanmasının ardından bu sabah idam edildi" ifadeleri kullanıldı.

İran'da bir Mossad ajanı daha idam edildi

AJANLIK İÇİN ABD'DE EV VE 120 MİLYON DOLAR TEKLİF ETMİŞ...

Telekomünikasyon, askeri ve güvenlik kurumlarına bağlı şirketlerde endüstriyel soğutma cihazlarının tasarımı ve montajı alanında çalışan Şehbazi'nin, İsmail Fikri adlı Mossad ajanıyla tanışmasının ardından üst düzey hükümet yetkilileri ile bunların nerede oldukları ve hareketleri hakkında bilgi satmayı teklif ettiğinin ve kendisi ile ailesi için ABD'de daimi ikamet hakkı ve 120 milyon dolar nakit veya kripto para talep ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

İran'da bir Mossad ajanı daha idam edildi

SORGU SIRASINDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şehbazi'nin, İsmail Fikri adlı Mossad ajanının tutuklanmasının ardından yakalandığı ve sorgu sırasında itiraflarda bulunduğu aktarıldı.

ETİKETLER
#İsrail
#iran
#idam
#mossad
#casusluk
#İsabili Fikri
#Babek Şehbazi
#Dünya
TGRT Haber
