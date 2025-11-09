Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Banu İriç

İran'da hava kirliliği eğitimi durdurdu! Okullar 2 hafta kapalı kalacak

İran'de hava kirliliği hayatı durdurmaya başladı. Yoğun hava kirliliği sebebiyle okullar ve kamu kurumları faaliyetlerine ara vermeye başladı.

İran'da hava kirliliği eğitimi durdurdu! Okullar 2 hafta kapalı kalacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
18:06
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
18:13

’ın eyaletinde yoğun nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime 21 Kasım’a kadar ara verilirken, derslerin bu süre boyunca uzaktan yürütüleceği bildirildi.

İran'da hava kirliliği eğitimi durdurdu! Okullar 2 hafta kapalı kalacak

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde yoğun hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi. Huzistan Valiliği Kentsel İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehran Alem Elhüda, valilikte düzenlenen İl Kriz Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada geçtiğimiz haftadan bu yana eyaletteki okullar ve kamu kurumlarının hava kirliliği nedeniyle ya tatil edildiğini ya da gecikmeli olarak faaliyetlerine başlayacağını belirtti.

İran'da hava kirliliği eğitimi durdurdu! Okullar 2 hafta kapalı kalacak

HAVA KİRLİLİĞİ ARTIK MOR SEVİYEYE (ÇOK SAĞLIKSIZ) YÜKSELDİ

Elhüda, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okulların 21 Kasım’a kadar yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçeceğini, buna karşın lise düzeyindeki okullar, üniversiteler ve kamu kurumlarının faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti. Meteoroloji Kurumu’nun hava kirliliğinin süreceğine yönelik raporuna dikkat çeken Elhüda, kirlilik seviyesinin Meteoroloji Kurumu ile Huzistan Çevre Koruma Genel Müdürlüğü tarafından sürekli izlendiğini ve koşullarda bir değişiklik olması durumunda gerekli yeni kararların alınacağını belirtti. Eyaletteki tüm kentlerde hava kirliliği kritik seviyede Öte yandan Huzistan Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Şehriyar Askeri, eyalet genelinde hava kirliliğinin kritik seviyelere ulaştığını söyledi. Ülkenin hava kalitesi izleme sistemi verilerine göre eyalette en yüksek PM2.5 değerinin Ahvaz’da 209 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğünü belirten Askeri, bu seviyenin tüm yaş grupları için "çok sağlıksız" (mor seviye) kabul edildiğini vurguladı.

HİÇBİR KENTİN HAVASI TEMİZ DEĞİL

Diğer kentlerde de durumun ciddi olduğunu belirten Askeri, eyaletteki hiçbir kentin "temiz hava" kategorisinde yer almadığını aktardı. Hava kalitesi endeksine göre 1 metreküp havadaki partikül madde (PM10) oranına bağlı olarak hava, 0-50 aralığında temiz (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 çok sağlıksız (mor) ve 301-500 aralığında tehlikeli (kahverengi) kabul ediliyor.

