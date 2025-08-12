Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İspanya'daki orman yangınında 1 kişinin yüzde 98'i yandı, yaşam mücadelesini kaybetti

İspanya'nın başkenti Madrid'de çıkan orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti. Bin hektardan fazla alan küle döndü, yüzlerce kişi evini tahliye etmek zorunda kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 11:26

Avrupa genelinde etkisini sürdürüyor. ’nın başkenti 'in kuzeyinde bulunan Tres Cantos belediyesinde akşam saatlerinde çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yerleşim yerlerine sıçrayan alevler bin hektardan fazla alanı küle çevirdi.

İspanya'daki orman yangınında 1 kişinin yüzde 98'i yandı, yaşam mücadelesini kaybetti

Madrid Bölgesi Acil Tıp Hizmetlerinden (SUMMA 112) gece saatlerinde yapılan açıklamada, vücudunun yüzde 98'i yanan bir adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, 180 kişinin ise evlerinden edildiği belirtildi. Madrid Belediyesi'nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise gece boyunca süren çalışmaların ardından yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

İspanya'daki orman yangınında 1 kişinin yüzde 98'i yandı, yaşam mücadelesini kaybetti

UNESCO DÜNYA MİRASI TEHLİKEDE

İspanya'nın kuzeybatısındaki Castilla ve Leon bölgesindeki orman yangınları da devam ederken, yüzlerce kişi tahliye edildi. Cumartesi öğleden sonra başlayan en büyük yangınlardan biri, tarihi Roma altın madenleri ve zengin doğal ormanlarıyla bilinen UNESCO Dünya Mirası Alanı Las Medulas'a ulaştı. Las Medulas ve çevresindeki Carucedo ve Orellan sakinleri hafta sonu evlerinden tahliye edildi. Zamora şehrindeki orman yangını ise yaklaşık 850 kişinin tahliyesine yol açtı. Acil durum ekipleri, ağır iş makinelerinin yardımıyla ve gece boyunca süren çalışmalarla yangının kontrol altına alınmasında ilerleme kaydedildiğini aktardı.

İspanya'daki orman yangınında 1 kişinin yüzde 98'i yandı, yaşam mücadelesini kaybetti

ONLARCA ORMAN YANGINI ÇIKTI

İspanya, 1975'te kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en uzun ve en yoğun sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya kalırken, Castilla ve Leon'da hafta sonu farklı büyüklüklerde 30'dan fazla orman yangını çıktı. Bölgedeki sıcaklıklar 35 santigrat dereceyi aştı.

İspanya'daki orman yangınında 1 kişinin yüzde 98'i yandı, yaşam mücadelesini kaybetti


Fransa sınırındaki Navarra'nın kuzey bölgesi ve güneybatıdaki Huelva’da da yangınlarla mücadele edildiği öğrenildi.
İspanya Meteoroloji Servisi AEMET, ülkede sıcak hava dalgasının devam ettiği, bazı bölgelerde sıcaklıkların 44 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İtalya çöp atan sorumsuzlara savaş açtı: Cezalar ağır, hapse kadar yolu var
ABD lideri Trump, Gazze'yi tamamen işgali desteklemiyor fakat Hamas'ı da istemiyor!
ETİKETLER
#orman yangını
#tahliye
#sıcak hava dalgası
#madrid
#ispanya
#Unesco Dünya Mirası
#Las Medulas
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.