İspanya'dan Eyfel Kulesi'ne rakip geliyor! Tasarımı boğa şeklinde... Senede 100 milyon euro getirecek

İspanya Tauromachi Akademisi, Eyfel Kulesi’ne rakip olacak devasa bir boğa heykeli inşa etmeyi planlıyor. “El Toro de Espana” adıyla anılan bu dev yapı, 300 metreden uzun ve 650 metre genişliğinde olacak. İspanya’nın turizmini canlandırmayı amaçlayan bu projeyle, ülkenin turist sayısında Fransa’ya meydan okuması hedefleniyor.

KONUMU BELLİ OLDU

Akademi Başkanı Jorge Alvarez’in Canal 33 Madrid kanalına verdiği röportajda, dev boğa heykelinin “turist akışının yoğun olduğu bir İspanyol şehrinde” yer alacağı belirtildi. Heykelin tamamen ziyaretçilere açık olması planlanıyor. Boğanın boynuzlarında panoramik seyir terasları, toynak çevresinde ise dinlenme ve eğlence alanları bulunacak. Ayrıca tematik park, çeşitli restoranlar ve hediyelik eşya mağazaları da projeye dahil edilecek.

ADETA PARA BASACAK

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2023 yılında İspanya 85,17 milyon turist ile dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi konumunda bulunuyor. Proje maliyetinin 150-180 milyon euro arasında olması beklenirken, finansman tamamen özel sermaye tarafından sağlanacak. Yıllık 100 milyon euro civarında gelir elde etmesi öngörülen “El Toro de Espana”, böylece Eyfel Kulesi ile benzer ekonomik başarıyı yakalamayı amaçlıyor.