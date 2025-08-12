Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İspanya'dan Eyfel Kulesi'ne rakip geliyor! Tasarımı boğa şeklinde... Senede 100 milyon euro getirecek

İspanya, 300 metrelik dev boğa heykeliyle turizmde yeni bir döneme hazırlanıyor. "El Toro de Espana" projesi, Eyfel Kulesi'nin ekonomik başarısına rakip olacak ve yılda 100 milyon euro gelir sağlaması hedefleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İspanya'dan Eyfel Kulesi'ne rakip geliyor! Tasarımı boğa şeklinde... Senede 100 milyon euro getirecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:59

Tauromachi Akademisi, ’ne rakip olacak devasa bir boğa heykeli inşa etmeyi planlıyor. “El Toro de Espana” adıyla anılan bu dev yapı, 300 metreden uzun ve 650 metre genişliğinde olacak. İspanya’nın turizmini canlandırmayı amaçlayan bu projeyle, ülkenin turist sayısında Fransa’ya meydan okuması hedefleniyor.

İspanya'dan Eyfel Kulesi'ne rakip geliyor! Tasarımı boğa şeklinde... Senede 100 milyon euro getirecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eyfel Kulesi gizemli şekilde boy atıyor! Uzmanlar gerçek nedenini açıkladı

KONUMU BELLİ OLDU

Akademi Başkanı Jorge Alvarez’in Canal 33 Madrid kanalına verdiği röportajda, dev boğa heykelinin “turist akışının yoğun olduğu bir İspanyol şehrinde” yer alacağı belirtildi. Heykelin tamamen ziyaretçilere açık olması planlanıyor. Boğanın boynuzlarında panoramik seyir terasları, toynak çevresinde ise dinlenme ve eğlence alanları bulunacak. Ayrıca tematik park, çeşitli restoranlar ve hediyelik eşya mağazaları da projeye dahil edilecek.

İspanya'dan Eyfel Kulesi'ne rakip geliyor! Tasarımı boğa şeklinde... Senede 100 milyon euro getirecek

ADETA PARA BASACAK

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2023 yılında İspanya 85,17 milyon turist ile dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi konumunda bulunuyor. Proje maliyetinin 150-180 milyon euro arasında olması beklenirken, finansman tamamen özel sermaye tarafından sağlanacak. Yıllık 100 milyon euro civarında gelir elde etmesi öngörülen “El Toro de Espana”, böylece Eyfel Kulesi ile benzer ekonomik başarıyı yakalamayı amaçlıyor.

ETİKETLER
#turizm
#ispanya
#ispanya
#heykel
#Eyfel Kulesi
#Seyir Terası
#El Toro De Espana
#Dev Proje
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.