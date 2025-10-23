İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Hedefte Hizbullah var

İsrail, Lübnan'ın güneyinde yer alan Bekaa bölgesindeki kırsal alanların bazı noktalarını hava saldırılarıyla hedef aldı. Lübnan tarafından gerçekleştirilen saldırıya ve can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan sosyal medya platformlarına yayılan videolarda, İsrail'in hava saldırısı sonrası Bekaa'daki birden çok bölgede dumanların yükseldiği görüldü. İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, "Hizbullah'ın eğitim kampı ve hassas füze üretim tesisi altyapısı" başta olmak üzere bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in bunu 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.