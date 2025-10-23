Menü Kapat
Hava Durumu
17°
 | Berkay Alptekin

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Hedefte Hizbullah var

İsrail, Lübnan ile Kasım 2024'te anlaşmaya vardığı ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesinin bazı noktalarına hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

, 'ın güneyinde yer alan Bekaa bölgesindeki kırsal alanların bazı noktalarını hava saldırılarıyla hedef aldı. Lübnan tarafından gerçekleştirilen saldırıya ve can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan sosyal medya platformlarına yayılan videolarda, İsrail'in sonrası Bekaa'daki birden çok bölgede dumanların yükseldiği görüldü. İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, "'ın eğitim kampı ve hassas üretim tesisi altyapısı" başta olmak üzere bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Hedefte Hizbullah var

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in bunu 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

