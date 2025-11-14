İsveç televizyonu SVT de BBC'nin yolundan gitmiş! Trump için yanıltıcı bir kurgu daha ortaya çıktı

BBC'de yayınlanan Panorama isimli belgeselde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre binası baskını öncesinde yaptığı konuşmaların yanıltıcı şekilde kurgulanmasına benzer bir olay İsveç SVT'de de ortaya çıktı.

BBC’nin Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Direktörü Deborah Turness'ın istifasıyla sonuçlanan yanıltıcı kurgu skandalı İsveç televizyonu SVT'de ise Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasını isyan çağrısı yaptığı izlenimini vermek için haberin bir bölümünde birkaç parçayı birleştirerek kullandığı kaydedildi.

BAZI YERLERDE TRUMP'IN SESİ KISILDI

SVT tarafından kurgulanan haberde, BBC versiyonunda olduğu gibi Trump’ın destekçilerine görüşlerini barışçıl ifade etmeye çağırdığı bir bölümün çıkarıldığını aktaran yerel basın, TV kanalının sahiplerinin "SVT'nin 6 Ocak olaylarına yönelik yayınlarına güvendiklerini" belirttiğini yazdı. Ancak daha sonra SVT’nin haberi değiştirerek, Trump’ın farklı ifadeleri arasındaki kısımlarda sesin kısıldığı kaydedildi. Yapımcı Karin Ekman, SVT'nin haberi "izleyicilere hangi bağlamda yayınlandığını daha net anlatmak için" güncellediğini söyledi.

BBC'DE KURGU SKANDALI

BBC’ye ait iç yazışmaların ayrıntılarını yayımlayan The Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021'deki Kongre binası baskını öncesinde yaptığı konuşmaların Panaroma adlı belgesel programında yanıltıcı şekilde kurgulandığını öne sürmüştü.

Trump, eylemlerden önce "Kongre binasına gideceğiz, cesur senatörlerimize ve Kongre üyelerimize sesleneceğiz" ifadelerini kullanmış, ancak Panorama'da Trump'ın konuşmasından farklı bölümler birleştirilerek, "Kongre binasına gideceğiz. Sizinle olacağım ve savaşacağız. Tüm gücümüzle" dediği yansıtılmıştı.

Trump, "savaşacağız" ifadelerini aslında ABD seçimlerinde "hile yapıldığı" iddialarına ilişkin söylemişti. Birbirine eklenen konuşmaların arasında 50 dakikadan fazla zaman farkı olduğu belirtilmişti.

BBC ÖZÜR DİLEDİ FAKAT TAZMİNATI REDDETTİ

Trump’ın Panorama adlı belgesel programının yayından kaldırılması için verdiği süre bugün doluyor. İngiliz yayın kuruluşunu 1 milyar dolarlık tazminatla tehdit eden Trump, BBC’nin özür dilemesini istemişti. BBC, Trump’tan özür dilerken, tazminat talebini şiddetle reddetmişti.