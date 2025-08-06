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 | Berrak Arıcan

Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Jeffrey Epstein'in 60 milyon sterlin değerindeki 7 katlı malikanesinin içine girildi. Manhattan'da bulunan ultra lüks evden Epstein'e ait fotoğraf ve mektuplar da çıktı.

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Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı
KAYNAK:
NYT
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 15:15

Hapishanede ölen Jeffrey Epstein'in 'daki 60 milyon sterlin değerindeki evine dair inanılmaz ayrıntılar ortaya çıktı. ABD basınından New York Times, gizli gözetleme kameraları ve tuhaf eserleriyle dolu evdeki fotoğraflar ve mektupları yayımladı.

Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı

''SİZ GÖRMESENİZ DE O SİZİ GÖRÜYORDU''

7 katlı evin her yeri kameralarla donatılmıştı, ''Siz onu görmeseniz de o sizi görüyordu'' denilen malikanede yatakların üzerine, bitişik odalara dahi kameralar yerleştirilmişti. Mağdurlar Epstein'in evine gelen kişileri, onların bilgisi olmadan filme aldığını, bazı görüntüleri manipülasyon ya da şantaj amacıyla kullandığını söylüyor.

Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı

GİZLİ GÖZETLEME ODALARI

2021 yılında, evde resepsiyonist olarak çalışan sanatçı Maria Farmer, personelin evin dört bir yanından canlı video yayınlarını izlediği gizli gözetleme odaları gördüğünü iddia etti.

Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Farmer, ''Epstein'ın tüm evlerinde bu mekanik odalar ve tünel sistemleri vardı... Bunu biliyorum çünkü Epstein bana söyledi. Bu odalar çok büyüktü, evlerden bile büyüktü. Bir odada neden bu kadar çok bilgisayara ihtiyaç duyulduğunu anlayamıyorum. Her mülkte her şeyi kaydeden delikli kameralar vardı. Kameralar her yerdeydi. Size gösterilmedikçe onları göremezdiniz.'' dedi.

Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı

GERÇEK BOYUTLARDA GELİNLİKLİ HEYKEL

21.000 metrekarelik evin girişi, protez göz bebeklerinin sergilendiği cam vitrinlerle kaplıydı. The New York Times'ın haberine göre, ana salonda, gelinlik giymiş ve ilmik benzeri bir ipi tutan bir kadının gerçek boyutlardaki heykeli asılıydı.

Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Geniş merdivenlerden yukarı çıktığınızda, Epstein'ın kişisel ofisi koyu renkli ahşap ve tuhaf nesnelerle doluydu; bunların arasında halının üzerine serilmiş doldurulmuş bir kaplan da vardı.

Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı

FOTOĞRAFLARDA ELON MUSK DA VAR

Epstein'in, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dahil olmak üzere dünya liderleriyle çekilmiş çerçeveli fotoğrafları da vardı.

Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Onunla birlikte fotoğraf çektiren diğer önemli liderler arasında Papa II. Jean Paul, Tesla ve SpaceX'in kurucusu milyarder Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'la çekilmiş bir fotoğrafı da yer alıyor.

Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı

MEKTUPLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Epstein'a 63. doğum günü için gönderilen tebrik mektupları da dikkat çekiyor. Mektuplarda, Epstein'in evinde düzenlediği akşam yemeklerine dair detaylar paylaşılıyor. Woody Allen, komşuları olmaları nedeniyle eşi Soon-Yi ile birlikte Epstein'ın akşam yemeklerine sıkça katıldıklarını belirtiyor. Allen, bu yemeklerde politikacılardan bilim insanlarına, entelektüellerden sanatçılara kadar birçok ilginç kişiyle tanışıldığını, menünün zengin ve gösterişli olduğunu ifade ediyor. Öte yandan akşam yemeklerinin vampire benzeyen genç kadınlar tarafından servis edildiğini de belirtiyor.

Jeffrey Epstein'in 7 katlı malikanesine dair inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıktı
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ETİKETLER
#gizlilik
#pedofili
#manhattan
#sanat
#jeffrey epstein
#Gözetleme
#Tuhaf Sanat Eserleri
#Dünya
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