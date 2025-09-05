Karadağ'ın geleneksel tembellik yarışması başlıyor! Dudak uçuklatan para için yatarak yarışacaklar

Her yıl Balkan ülkesi Karadağ'ın kuzeyindeki bir tatil beldesinde düzenlenen yarışmada bir önceki rekoru kırmak için yedi yarışmacı minderlere uzanarak "en tembel vatandaş" unvanı için yarışıyor.

Şimdiye kadar kırılan en uzun rekor 49 gün olarak kayıtlara geçti. Bu yılki yarışmada ise katılımcılar, bu rekoru geçip 2000 euro (96 bin TL) ödülün sahibi olabilmek için mücadele edecek.

TURİSTİK BİR CAZİBE HALİNE GELDİ

Etkinlik, hem renkli görüntülere hem de farklı bir rekabet ortamına sahne olurken, Karadağ’da turistik bir cazibe haline geldi.

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor. Yarışmacılara, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya izin veriliyor.