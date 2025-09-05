Menü Kapat
Dünya
Editor
 | Berkay Alptekin

Karadağ'ın geleneksel tembellik yarışması başlıyor! Dudak uçuklatan para için yatarak yarışacaklar

Karadağ’da her yıl düzenlenen "tembellik yarışması" bu ay bir kez daha yapılacak. Yarışmaya katılanlar, günlerce hiçbir şey yapmadan yatarak dayanıklılıklarını test ediyor.

Karadağ'ın geleneksel tembellik yarışması başlıyor! Dudak uçuklatan para için yatarak yarışacaklar
Berkay Alptekin
05.09.2025
05.09.2025
Her yıl Balkan ülkesi 'ın kuzeyindeki bir tatil beldesinde düzenlenen yarışmada bir önceki rekoru kırmak için yedi yarışmacı minderlere uzanarak "en tembel vatandaş" unvanı için yarışıyor.

Şimdiye kadar kırılan en uzun 49 gün olarak kayıtlara geçti. Bu yılki yarışmada ise katılımcılar, bu rekoru geçip 2000 euro (96 bin TL) ödülün sahibi olabilmek için mücadele edecek.

Karadağ'ın geleneksel tembellik yarışması başlıyor! Dudak uçuklatan para için yatarak yarışacaklar

TURİSTİK BİR CAZİBE HALİNE GELDİ

Etkinlik, hem renkli görüntülere hem de farklı bir rekabet ortamına sahne olurken, Karadağ’da turistik bir cazibe haline geldi.

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor. Yarışmacılara, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya izin veriliyor.

Karadağ'ın geleneksel tembellik yarışması başlıyor! Dudak uçuklatan para için yatarak yarışacaklar
