Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Çıktığı yer duyanları şoke etti

ABD'de duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. 2014 yılın Ford Motor fabrikasında çalışan Richard Guilford isimli bir adam montaj bandında cüzdanını kaybetti. 11 yıl sonra şans eseri cüzdanını bulan adam çıktığı yer karşısında şoke oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Çıktığı yer duyanları şoke etti
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 14:57

ABD'li Richard Guilford, 2014 yılında çalıştığı araç fabrikasında montaj sırasında cüzdanını kaybetti. Çalışma arkadaşlarıyla bantta yapımı süren onlarca aracı ve iş yerini didik didik aramasına rağmen cüzdanından herhangi bir ize rastlayamadı.

Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Çıktığı yer duyanları şoke etti

Temmuz ayında Minnesota eyaletinde yer alan Lake Crystal şehrinde bir tamirci olan Chad Volk, bir müşterinin aracında bakım yaparken motor ile hava filtresi kutusu arasına sıkışmış cüzdanı buldu. Volk, cüzdanın içinde sahibinin ehliyeti ve kimliğini görünce Facebook üzerinden Guilford'la iletişime geçti.

Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Çıktığı yer duyanları şoke etti

"BU İNANILMAZ"

Yaşanan olay sonrası başta Guilford olmak üzere duyan herkes hayrete düştü. Guilford, "Minnesota'nın dondurucu soğuğunda, Arizona'nın kavurucu sıcağında o kadar yol yapmış. Bu inanılmaz." ifadelerine yer verirken, cüzdanı evinde vitrine koyacağını, çocuklarına ve torunlarına bu hikayeyi anlatacağını belirtti.

Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Çıktığı yer duyanları şoke etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beyonce yıllar sonra hayaline kavuştu! Bir tek bu kalmıştı
Muhteşem Yüzyıl oyuncuları yıllar sonra buluştu!
ETİKETLER
#otomotiv
#Ford
#şans oyunları
#Kayıp Cüzdan
#Eşya Kaybı
#Tesadüf
#Facebook
#Cüzdan Kaybı
#Buluşma
#Arkadaşlık
#Facebook
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.