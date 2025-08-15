Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Çıktığı yer duyanları şoke etti

ABD'li Richard Guilford, 2014 yılında çalıştığı Ford araç fabrikasında montaj sırasında cüzdanını kaybetti. Çalışma arkadaşlarıyla bantta yapımı süren onlarca aracı ve iş yerini didik didik aramasına rağmen cüzdanından herhangi bir ize rastlayamadı.

Temmuz ayında Minnesota eyaletinde yer alan Lake Crystal şehrinde bir tamirci olan Chad Volk, bir müşterinin aracında bakım yaparken motor ile hava filtresi kutusu arasına sıkışmış cüzdanı buldu. Volk, cüzdanın içinde sahibinin ehliyeti ve kimliğini görünce Facebook üzerinden Guilford'la iletişime geçti.

"BU İNANILMAZ"

Yaşanan olay sonrası başta Guilford olmak üzere duyan herkes hayrete düştü. Guilford, "Minnesota'nın dondurucu soğuğunda, Arizona'nın kavurucu sıcağında o kadar yol yapmış. Bu inanılmaz." ifadelerine yer verirken, cüzdanı evinde vitrine koyacağını, çocuklarına ve torunlarına bu hikayeyi anlatacağını belirtti.