 Berkay Alptekin

Kazakistan’da uçak yere çakıldı! Ölüler var

Kazakistan’ın Akmola bölgesinde hafif motorlu bir uçak yere çakıldı. Uçağın düşmesi sonucu pilot ve yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

19.08.2025
13:52
19.08.2025
14:07

’ın Akmola bölgesinde hafif motorlu Aerostar R40F UP-LA229 uçağı düştü. Akmola Bölgesi Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta meydana gelen kazada pilot ve bir yolcu olmak üzere 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın dik düşerek yere çakıldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazakistan’da uçak yere çakıldı! Ölüler var

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKKEN HAYATINDAN OLDU

Kazak basını, 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Diana Ahmetova'nın hafif motorlu uçakla uçma hayalini gerçekleştirmek istediğini, kendisine doğum günü hediyesi olarak ticari satın aldığını aktardı.

Uçuştan önce yağmur başladığı, Ahmetova'nın bir arkadaşına, "Yağmur başladı, uçuş iptal olursa üzülürüm" dediği öğrenildi. Uçağın düşme nedeni bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

