29°
Dünya
Kraliçe Camilla'nın tacize uğradığı ortaya çıktı! Seneler sonra neler yaşandığı öğrenildi

İngiltere'de 'Güç ve Saray' ismiyle yayımlanacak kitapla beraber Kraliçe Camilla'nın yaşadığı bir cinsel taciz olayı gün yüzüne çıktı. Camilla'nın henüz genç yaşlarda yaşadığı korkunç olayda tacizciyi ayakkabısının topuğuyla geri püskürttüğü öğrenildi.

Kraliçe Camilla'nın tacize uğradığı ortaya çıktı! Seneler sonra neler yaşandığı öğrenildi
Times gazetesinin eski editörlerinden Valentine Row, İngiliz Kraliyet Ailesi'ni kaleme aldığı bir kitap yazdı. 'Power and the Palace yani Güç ve Saray' isimli kitapta Kraliçe Camilla'nın gençlik yıllarında yaşadığı korkunç bir olaya yer verildi. Bu ay raflardaki yerini almadan önce belirli kısımları İngiliz medyasında paylaşılmaya başlanan kitapta, Kraliçe’nin 16 veya 17 yaşlarındayken başından geçen vakasının detaylarına yer verildi.

Kraliçe Camilla'nın tacize uğradığı ortaya çıktı! Seneler sonra neler yaşandığı öğrenildi

LONDRA TRENİNDE KORKUNÇ OLAY

Kraliçe’nin 2008 yılında eski Başbakan Boris Johnson’ın Londra Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Johnson’a anlattıklarına dayandırılan notlara göre olay, Londra’ya giden bir trende yaşandı. Paddington İstasyonu’na giden trende bir adamın genç yaştaki Camilla Shand’a uygunsuz bir şekilde dokunmaya başladığı ve müstakbel Kraliçe’nin buna ayakkabısını çıkararak tacizciye vurarak karşılık verdiği aktarıldı.

Kraliçe Camilla'nın tacize uğradığı ortaya çıktı! Seneler sonra neler yaşandığı öğrenildi

''AYAKKABIMI ÇIKARDIM TOPUĞUYLA...''

Sohbetleri sırasında Johnson’un Kraliçe’ye "Peki siz ne yaptınız?" diye sorduğu ve Kraliçe’nin "Annemin bana öğrettiğini yaptım. Ayakkabımı çıkardım ve topuğuyla hayalarına vurdum" dediği aktarıldı. Aktarılanlara göre Camilla, tren Londra’ya vardığında olayı istasyon personeline bildirdi ve saldırgan tutuklandı.
Buckingham Sarayı, olayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, medyada yer alan bilgileri yalanlama yoluna da gitmedi.

Kraliçe Camilla'nın tacize uğradığı ortaya çıktı! Seneler sonra neler yaşandığı öğrenildi

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kitabın yazarı Valentin Low, BBC Radio 4’te "Today" isimli programda yaptığı açıklamada, Camilla’nın attığı adımlardan övgüyle söz etti. Low, "Kendisi, becerikli ve güçlü olmanın yanı sıra sorumlu bir vatandaş gibi hareket etti ve o adamın tutuklanmasını sağladı" şeklinde konuştu.

Kraliçe Camilla, son yıllarda aile içi şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz mağdurlarını desteklemeye yönelik birçok çalışma gerçekleştirmiş, İngiltere ve dünyadaki kadın sığınma evleri ve tecavüz kriz merkezlerini ziyaret etmişti.

