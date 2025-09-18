Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kripto yatırımcılarından Trump'a jest! Kongre Binası karşısına altın heykeli dikildi

ABD'de dün Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası ilginç bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin tuttuğu 3,6 metrelik altın renkli bir heykeli, Kongre Binası dışına yerleştirildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 15:47

() dün faiz kararını açıkladığı sırada başkent Washington'da yer alan ABD Kongre Binası'nın önünde ilginç bir gelişme yaşandı.

Yaşanan olayda, ABD Başkanı 'ın elinde tuttuğu yaklaşık 3,6 metrelik altın renkli heykeli Kongre Binası'nın önüne yerleştirildi.

"TRUMP'IN AÇIK DESTEĞİNE SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE"

WJLA News'un haberine göre, sabah 9'dan akşam 4'e kadar Kongre Binası'nın önünde sergilenen altın heykelin yapımını, bir grup kripto yatırımcısının finanse ettiği ortaya çıktı. Organizatörler, heykelin amacını "kripto paraların geleceği, para politikası ve devletin finansal piyasalardaki rolü üzerine tartışma başlatmak" olduğunu belirtti.

Kripto yatırımcıları grubunun temsilcisi Hichem Zaghdoudi, "Bu enstalasyon, hükümet destekli para biriminin geleceğini düşünmeyi ve kriptonun yükselen etkisini sorgulamayı amaçlıyor. Bu heykel Trump'ın kriptoya açık desteğine de saygı duruşu niteliğinde." ifadelerine yer verdi.

FED'DEN ARALIKTAN BU YANA BİR İLK

Fed dün faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e çekti. Fed'in aralıktan bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesi de dikkat çekti.

Bu sene hiç yapılmasa da geçen yıl işletmelerdeki yavaşlama endişesi nedeniyle üç kez yapılmıştı.

