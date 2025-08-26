Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Mağazada binlerce lira parayı yere saçtı, herkes şoke oldu

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bulunan Bernau şehrinde bir mağazada 62 yaşındaki kadın bir anda yerlere para saçmaya başladı. Mağaza çalışanları şaşkınlık içerisinde paraları topladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mağazada binlerce lira parayı yere saçtı, herkes şoke oldu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 16:26

'da ilginç bir olay gündemin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Bernau'da bulunan bir mağazada, 62 yaşındaki kadın, binlerce euroyu bir mağazanın içinde yerlere saçmaya başladı. Hem yoldan geçenler hem de mağazadakiler şaşkınlık içerisinde kaldı.

Mağazada binlerce lira parayı yere saçtı, herkes şoke oldu

ÇALIŞANLAR PARAYI TOPLADI

Mağaza çalışanları, polis gelene kadar saklamak için yerden paraları topladı. Kadın ise bir bankanın önünde bulundu. Bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Polis, kadının para saçtığı anlarda ruhsal bir kriz geçirdiğini belirtti. Sağlık ekipleri, kadına psikolojik destek sağladı.

Günün ilerleyen saatlerinde karakola başvuran bir kadın, yüklü miktarda parayı teslim etti. Polis, bu olağandışı olay sonucunda toplamda beş haneli bir meblağ ele geçirdiklerini doğruladı.

Yetkililer, olayın ardından tüm paranın koruma altına alındığını, kadının ise gerekli psikolojik desteği almaya devam ettiğini açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başına 15 santimlik bıçak saplanan küçük kızı annesi yürüyerek hastaneye getirdi
Rus askerleri bile bile birbirlerini vurmaya başladılar! Sebebi ortaya çıktı
ETİKETLER
#Almanya
#Paranoya
#Psikolojik Kriz
#Finansal Suç
#Ruhsal Bozukluk
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.