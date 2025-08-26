Mağazada binlerce lira parayı yere saçtı, herkes şoke oldu

Almanya'da ilginç bir olay gündemin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Bernau'da bulunan bir mağazada, 62 yaşındaki kadın, binlerce euroyu bir mağazanın içinde yerlere saçmaya başladı. Hem yoldan geçenler hem de mağazadakiler şaşkınlık içerisinde kaldı.

ÇALIŞANLAR PARAYI TOPLADI

Mağaza çalışanları, polis gelene kadar saklamak için yerden paraları topladı. Kadın ise bir bankanın önünde bulundu. Bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Polis, kadının para saçtığı anlarda ruhsal bir kriz geçirdiğini belirtti. Sağlık ekipleri, kadına psikolojik destek sağladı.

Günün ilerleyen saatlerinde karakola başvuran bir kadın, yüklü miktarda parayı teslim etti. Polis, bu olağandışı olay sonucunda toplamda beş haneli bir meblağ ele geçirdiklerini doğruladı.

Yetkililer, olayın ardından tüm paranın koruma altına alındığını, kadının ise gerekli psikolojik desteği almaya devam ettiğini açıkladı.