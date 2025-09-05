Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg'e dava açtı! Sebebi çok güldürecek

Amerikalı avukat Mark Zuckerberg, adının popüler sosyal medya platformunun kurucusuyla aynı olması nedeniyle Facebook'a dava açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg'e dava açtı! Sebebi çok güldürecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 17:38

Facebook kurucusuyla aynı ismi taşıyan Amerikalı avukat , sosyal medya platformuna açtı. Avukat Zuckerberg, platformun hesabını sürekli askıya aldığını ve kendisini "ünlü birini taklit etmekle" suçladığını iddia ediyor.

ZUCKERBERG'LE ADAŞ OLMAK BAŞINA DERT AÇTI

Hukuk alanında 38 yıldır faaliyet gösteren avukat, son sekiz yılda hesabının beş kez devre dışı bırakıldığını ve bunun kendisine binlerce dolarlık iş kaybına mal olduğunu söylüyor. Indiana'da iflas avukatı olarak çalışan Mark S. Zuckerberg, WTHR-TV'ye verdiği demeçte, "Bu hiç komik değil" diye konuştu.

Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg'e dava açtı! Sebebi çok güldürecek

Marion Superior Mahkemesi'nde açılan davada, Facebook'un çatı şirketi , avukatın ödediği 11 bin dolarlık reklam ücretlerinin haksız yere kaldırıldığı gerekçesiyle sözleşmeyi ihlal etmekle suçlanıyor. Avukat Zuckerberg, bu durumu "otoyol kenarında bir reklam panosu satın almaya, parasını ödemeye ve sonra gelip üzerine dev bir battaniye örtüp karşılığını alamamaya" benzetiyor.

Zuckerberg'in yerel medyayla paylaştığı Facebook ile olan e-postalar, şirketin kendisini "gerçek adını" kullanmamakla suçladığını gösteriyor.

Avukat Zuckerberg, kimliğini kanıtlamak için fotoğraf kimliğini, kredi kartlarını ve yüzünün birden fazla görüntüsünü gönderdiğini belirtiyor. "Ben Mark Steven'ım. O ise Mark Elliot" diyerek adaşıyla arasındaki farkı dile getiriyor. Avukatın hesabının, dava açıldıktan sonra yeniden aktif hale getirildiği öğrenildi.

Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg'e dava açtı! Sebebi çok güldürecek

META HATASINI KABUL ETTİ

Meta, yaptığı bir açıklamada avukatın hesabının "yanlışlıkla devre dışı bırakıldığını" ve hesabın yeniden etkinleştirildiğini belirtti. Şirket, "Bu konuda Bay Zuckerberg'in gösterdiği sabır için minnettarız ve bu durumun gelecekte tekrar yaşanmasını önlemek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Facebook'un efsane özelliği geri dönüyor: "Dürtme" artık çok daha merkezde
ETİKETLER
#mark zuckerberg
#meta
#dava
#Facebook
#Hesap Askıya Alma
#Ünlü Taklit Etme
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.