Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg'e dava açtı! Sebebi çok güldürecek

Facebook kurucusuyla aynı ismi taşıyan Amerikalı avukat Mark Zuckerberg, sosyal medya platformuna dava açtı. Avukat Zuckerberg, platformun hesabını sürekli askıya aldığını ve kendisini "ünlü birini taklit etmekle" suçladığını iddia ediyor.

ZUCKERBERG'LE ADAŞ OLMAK BAŞINA DERT AÇTI

Hukuk alanında 38 yıldır faaliyet gösteren avukat, son sekiz yılda hesabının beş kez devre dışı bırakıldığını ve bunun kendisine binlerce dolarlık iş kaybına mal olduğunu söylüyor. Indiana'da iflas avukatı olarak çalışan Mark S. Zuckerberg, WTHR-TV'ye verdiği demeçte, "Bu hiç komik değil" diye konuştu.

Marion Superior Mahkemesi'nde açılan davada, Facebook'un çatı şirketi Meta, avukatın ödediği 11 bin dolarlık reklam ücretlerinin haksız yere kaldırıldığı gerekçesiyle sözleşmeyi ihlal etmekle suçlanıyor. Avukat Zuckerberg, bu durumu "otoyol kenarında bir reklam panosu satın almaya, parasını ödemeye ve sonra gelip üzerine dev bir battaniye örtüp karşılığını alamamaya" benzetiyor.

Zuckerberg'in yerel medyayla paylaştığı Facebook ile olan e-postalar, şirketin kendisini "gerçek adını" kullanmamakla suçladığını gösteriyor.

Avukat Zuckerberg, kimliğini kanıtlamak için fotoğraf kimliğini, kredi kartlarını ve yüzünün birden fazla görüntüsünü gönderdiğini belirtiyor. "Ben Mark Steven'ım. O ise Mark Elliot" diyerek adaşıyla arasındaki farkı dile getiriyor. Avukatın hesabının, dava açıldıktan sonra yeniden aktif hale getirildiği öğrenildi.

META HATASINI KABUL ETTİ

Meta, yaptığı bir açıklamada avukatın hesabının "yanlışlıkla devre dışı bırakıldığını" ve hesabın yeniden etkinleştirildiğini belirtti. Şirket, "Bu konuda Bay Zuckerberg'in gösterdiği sabır için minnettarız ve bu durumun gelecekte tekrar yaşanmasını önlemek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı