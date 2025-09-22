Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Miçotakis'e gitmeyen davet Erdoğan ve Trump'ı bir araya getiriyor! Yunanistan tedirgin

ABD lideri Donald Trump'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye gitti. Dış basında büyük yankı bulan bu buluşmanın öncesinde Yunanistan'ın tedirginliği ise medyasına yansıdı. Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet edildiğini fakat Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bir davet gelmediğini yazdı.

KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 11:33

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül'de ABD lideri Trump ile bir araya gelecek. Dış basın, iki liderin gündeminde yer alan konuları yakın markaja alırken 'ın tedirginliği manşetlerine yansıdı.

Miçotakis'e gitmeyen davet Erdoğan ve Trump'ı bir araya getiriyor! Yunanistan tedirgin

TRUMP, MİÇOTAKİS'İ DAVET ETMEDİ

Yunanistan'ın Iideseis gazetesi, 'ın, Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet etmesinin Atina'da tedirginliğe yol açtığını yazdı. Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bir davet gelmediği vurgulandı. Bu durumun 'nin ve Yunanistan'a bakış açısını gözler önüne serdiği belirtildi.

Miçotakis'e gitmeyen davet Erdoğan ve Trump'ı bir araya getiriyor! Yunanistan tedirgin

YUNANİSTAN'IN F-35 TEDİRGİNLİĞİ

Haberde, Trump ve Erdoğan görüşmesinde masada olacak olan satışı gibi konularına da değinildi. Yunan kaynakları Iideseis'e, özellikle F-35 satışı gibi savunma sanayii konularında perde arkasında yoğun bir diplomatik 'mücadelenin' sürdüğünü ifade etti. Yunanistan'da derin bir endişeye neden olan F-35 savaş uçakları konusunun yanı sıra Miçotakis'in, ABD'nin eski lideri Joe Biden ile aralarının daha iyi olduğu fakat Trump yönetiminden destek bulamadığı belirtildi.

Miçotakis'e gitmeyen davet Erdoğan ve Trump'ı bir araya getiriyor! Yunanistan tedirgin

'YUNAN DİPLOMASİSİNİN BİR DİĞER ZORLUĞU'

ABD lideri Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ardından Miçotakis-Erdoğan buluşmasının gerçekleşecek olması da 'Yunan diplomasisinin bir diğer zorluğu' olarak yorumlandı. Haberde bu durumun, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki çıkarları ve Ankara'nın bölgesel rolü gibi kritik konularda bekle-gör politikası izlemek zorunda kalması anlamına geldiği ifade edildi. Miçotakis'in, Trump ile görüşmek için çaba harcaması gerektiği de belirtildi.

Miçotakis'e gitmeyen davet Erdoğan ve Trump'ı bir araya getiriyor! Yunanistan tedirgin

'LOBİLER ARACILIĞIYLA ENGELLEME GİRİŞİMİ'

Bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de ise Yunan diplomatların, Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşmeyi de yakından takip ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35 alımı için Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğine dikkat çeken Kathimerini, Yunanistan'ın ABD Kongresi'ndeki lobiler aracılığıyla bu girişimi engellemek istediğini kaydetti.

ETİKETLER
#Türkiye
#abd
#erdoğan
#yunanistan
#f-35
#savunma sanayii
#trump
#Dünya
