Miçotakis'e gitmeyen davet Erdoğan ve Trump'ı bir araya getiriyor! Yunanistan tedirgin

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül'de ABD lideri Trump ile bir araya gelecek. Dış basın, iki liderin gündeminde yer alan konuları yakın markaja alırken Yunanistan'ın tedirginliği manşetlerine yansıdı.

TRUMP, MİÇOTAKİS'İ DAVET ETMEDİ

Yunanistan'ın Iideseis gazetesi, Trump'ın, Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet etmesinin Atina'da tedirginliğe yol açtığını yazdı. Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bir davet gelmediği vurgulandı. Bu durumun ABD'nin Türkiye ve Yunanistan'a bakış açısını gözler önüne serdiği belirtildi.

YUNANİSTAN'IN F-35 TEDİRGİNLİĞİ

Haberde, Trump ve Erdoğan görüşmesinde masada olacak olan F-35 satışı gibi savunma sanayii konularına da değinildi. Yunan kaynakları Iideseis'e, özellikle F-35 satışı gibi savunma sanayii konularında perde arkasında yoğun bir diplomatik 'mücadelenin' sürdüğünü ifade etti. Yunanistan'da derin bir endişeye neden olan F-35 savaş uçakları konusunun yanı sıra Miçotakis'in, ABD'nin eski lideri Joe Biden ile aralarının daha iyi olduğu fakat Trump yönetiminden destek bulamadığı belirtildi.

'YUNAN DİPLOMASİSİNİN BİR DİĞER ZORLUĞU'

ABD lideri Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ardından Miçotakis-Erdoğan buluşmasının gerçekleşecek olması da 'Yunan diplomasisinin bir diğer zorluğu' olarak yorumlandı. Haberde bu durumun, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki çıkarları ve Ankara'nın bölgesel rolü gibi kritik konularda bekle-gör politikası izlemek zorunda kalması anlamına geldiği ifade edildi. Miçotakis'in, Trump ile görüşmek için çaba harcaması gerektiği de belirtildi.

'LOBİLER ARACILIĞIYLA ENGELLEME GİRİŞİMİ'

Bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de ise Yunan diplomatların, Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşmeyi de yakından takip ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35 alımı için Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğine dikkat çeken Kathimerini, Yunanistan'ın ABD Kongresi'ndeki lobiler aracılığıyla bu girişimi engellemek istediğini kaydetti.